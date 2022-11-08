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Из-за отключения света украинцы смотрят телевизор на 50% меньше, - исследование

тв

Выключение электричества существенно повлияло на потребление контента на телевидении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа".

Обычно с наступлением холодов люди смотрят телевизор охотнее, однако в этом году ситуация изменилась. В частности, в Киеве уровень просмотров телевизора упал почти на 50%.

Во время отключения света люди уделяют больше внимания домашним делам, отдыху, интернет-серфингу, обучению и работе, хобби и другим делам.

"На 44-й неделе (с 31 октября по 6 ноября) в Киеве смотрели телевизор на 44% меньше, чем три предыдущие недели, на 45-й неделе (с 7 ноября) — на 19%. Максимальные относительные падения приходятся на 11-13 часов дня", — отметили аналитики.

На уровень потребления также повлияло изменение типа контента: большинство программ сейчас информационные, а не развлекательные.

Читайте также: В бюджет-2023 снова заложили 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Автор: 

телевидение (899) отключение света (424)


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Топ комментарии
+44
Здється, це - єдиний позитивний момент, менше людей будуть дивитись "Єдину телебурду"!
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08.11.2022 23:17
+39
Телевізор пережиток минулого. А гірше всього новинні, пропагандиські канали.
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08.11.2022 23:13
+27
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08.11.2022 23:24
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Я вже 20 років не дивлюсь.....
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09.11.2022 00:42 Ответить
У мене взагалі з 90-х телека нема, з тих пір, як від батькив поїхав.

20 років тому - це 2002 рік. Де ж це така тотальна інтернет-срака була?
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09.11.2022 02:21 Ответить
В Англії нормальний був. Новини по інтернету дізнавався, а на телевізор банально не вистачало часу....а потім і взагалі зрозумів, що це і є втрата часу........втикати....
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09.11.2022 02:12 Ответить
У багатьох якщо немає електрики - не має інтернету, а це може бути декілька годин протягом доби. За місяць набігає декілька діб без інету. Проте нашим мобільним операторам ***** на це, платити необхідно по повній, навіть за неотриману послугу.
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09.11.2022 02:16 Ответить
Єдина користь відключень електрики - людошлунки від зеленої телецицьки відірвалися.
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09.11.2022 02:19 Ответить
...хрипуна так и надо меньше смотреть/слушать - рекомендация профессора Преображенского
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09.11.2022 05:19 Ответить
Оце добре. Може хоч хтось з тих 50% почне бачити, яку фігню він споров, коли пристав до тих малахольних 73%. Мала ймовірність цього, але вона є!
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09.11.2022 05:31 Ответить
Та шо ви тут про марафони та про новини! Оно - катастрофа гірше! Серіали по "Бігуді" бабусі не можуть дивитися, кінець світу! )))))))
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09.11.2022 05:41 Ответить
забудуть про шашлики зільонського...
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09.11.2022 06:25 Ответить
ну смотрело телевизор 1000чел, стало 500,никто ту говень не смотрит
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09.11.2022 06:28 Ответить
Хоч і є тарілка ВІАСАТ, а таким чином розважальні програми і кіно в гарній якості, а все рівно телевізор вже кілька років взагалі не вмикаємо.
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09.11.2022 06:54 Ответить
Телевізор-це не тільки зомботелемарафон, як це розказує більшість місцевих коментаторів. Це-також багато пізнавальних каналів, типу дискавері та інших, багато дитячих, багато спортивних, багато фільмових. До того ж, усі ******* телевізори-Смарт, і подивитись на Ютубі новини чи будь-яке цікаве та корисне відео-не питання. От не повірю, що подивитися якийсь, наприклад, свіжий випуск Антизомби-зручніше на ноуті з екраном 15" чи смартфоні 6,6', аніж на телевізорі 55". Я вже мовчу про фільми. Та й дітям переглядати розвиваючі канали, напевно, більш корисно, аніж тільки у тіктоках на смартфонах сидіти.
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09.11.2022 07:10 Ответить
пффффффффффффффффффф,казки діда панаса.пізнавальні канали угу які там канали є на Т2?))) а таких БІЛЬШІСТЬ,тому не треба цю фігню втирати
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09.11.2022 14:55 Ответить
Серед "пізнавальних" каналів всі рекорди відвідуваності б'є порнхаб
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09.11.2022 20:42 Ответить
Величезна кількість букв ф-це все що ти знаєш про ******** телевізор ? Шкода )) Дивно що разом з Дідусем Панасом ще кінескоп та лампи не згадав, а вирішив тільки про Т2 розказати. Але ж ******** телевізор має не тільки тюнер Т2-у більшості на сьогодні він ще й до кабельного ТБ під'єднаний, а також й до інтернету ) Тим більше-у Києві, про що йшла мова у даній новині ))
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09.11.2022 22:04 Ответить
ну ну розкажи мені про ромсат за 5к грн і його "смарт" клоун...
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09.11.2022 22:06 Ответить
Багато ти у Києві бачив антенн Т2 на вікнах та дахах домів, клоуне ?)) А особисто ти, якщо не можеш дозволити собі (навіть до війни) телевізор зі смартом-ну, співчуваю ))
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10.11.2022 05:33 Ответить
Это хорошо, может ЗЕБилов станет менше от Гавномарафона от бени, пинчука и ахмета!!!
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09.11.2022 07:13 Ответить
- Через вимкнення світла українці дивляться телевізор на 50% менше?

-Хоч якийсь позитив! Мізки в населення стануть чистішими, стане проявляти себе здоровий глузд, заглушений ТВ. Стане спадати облуда брехні і пропаганди...
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09.11.2022 07:24 Ответить
Ви прямо такий оптиміст...
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09.11.2022 20:45 Ответить
Такий напевно такий же як

"не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно"
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09.11.2022 20:57 Ответить
не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно викличе відповідні фізіологічні позови
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09.11.2022 09:10 Ответить
В ОПі паніка, зе-марафон не дивляться, кришка, вівці можуть почати думати.
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09.11.2022 10:36 Ответить
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