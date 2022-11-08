Из-за отключения света украинцы смотрят телевизор на 50% меньше, - исследование
Выключение электричества существенно повлияло на потребление контента на телевидении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор медиа".
Обычно с наступлением холодов люди смотрят телевизор охотнее, однако в этом году ситуация изменилась. В частности, в Киеве уровень просмотров телевизора упал почти на 50%.
Во время отключения света люди уделяют больше внимания домашним делам, отдыху, интернет-серфингу, обучению и работе, хобби и другим делам.
"На 44-й неделе (с 31 октября по 6 ноября) в Киеве смотрели телевизор на 44% меньше, чем три предыдущие недели, на 45-й неделе (с 7 ноября) — на 19%. Максимальные относительные падения приходятся на 11-13 часов дня", — отметили аналитики.
На уровень потребления также повлияло изменение типа контента: большинство программ сейчас информационные, а не развлекательные.
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20 років тому - це 2002 рік. Де ж це така тотальна інтернет-срака була?
-Хоч якийсь позитив! Мізки в населення стануть чистішими, стане проявляти себе здоровий глузд, заглушений ТВ. Стане спадати облуда брехні і пропаганди...
"не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно"