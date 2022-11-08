УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 805 130

Через вимкнення світла українці дивляться телевізор на 50% менше, - дослідження

тв

Вимкнення електрики суттєво вплинули на споживання контенту на телебаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа".

Зазвичай з настанням холодів люди дивляться телевізор охочіше, однак цього року ситуація змінилася. Зокрема, в Києві рівень переглядів телевізора впав майже на 50%.

Під час вимкнень світла люди приділяють більше уваги домашнім справам, відпочинку, інтернет-серфінгу, навчанню та роботі, хобі та іншим справам.

"На 44-му тижні (з 31 жовтня по 6 листопада) у Києві дивилися телевізор на 44% менше, ніж три попередні тижні, на 45-му тижні (з 7 листопада) — на 19%. Максимальні відносні падіння припадають на 11-13 годину дня", — зазначили аналітики.

На рівень споживання також вплинула зміна типу контенту: більшість програм зараз інформаційні, а не розважальні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час війни влада протягує 2 млрд грн на телемарафон, хоча ВР відхилила цю норму, - "ЄС"

Автор: 

телебачення (1173) відключення світла (1089)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Здється, це - єдиний позитивний момент, менше людей будуть дивитись "Єдину телебурду"!
показати весь коментар
08.11.2022 23:17
+39
Телевізор пережиток минулого. А гірше всього новинні, пропагандиські канали.
показати весь коментар
08.11.2022 23:13
+27
показати весь коментар
08.11.2022 23:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я вже 20 років не дивлюсь.....
показати весь коментар
09.11.2022 00:42 Відповісти
У мене взагалі з 90-х телека нема, з тих пір, як від батькив поїхав.

20 років тому - це 2002 рік. Де ж це така тотальна інтернет-срака була?
показати весь коментар
09.11.2022 02:21 Відповісти
В Англії нормальний був. Новини по інтернету дізнавався, а на телевізор банально не вистачало часу....а потім і взагалі зрозумів, що це і є втрата часу........втикати....
показати весь коментар
09.11.2022 02:12 Відповісти
У багатьох якщо немає електрики - не має інтернету, а це може бути декілька годин протягом доби. За місяць набігає декілька діб без інету. Проте нашим мобільним операторам ***** на це, платити необхідно по повній, навіть за неотриману послугу.
показати весь коментар
09.11.2022 02:16 Відповісти
Єдина користь відключень електрики - людошлунки від зеленої телецицьки відірвалися.
показати весь коментар
09.11.2022 02:19 Відповісти
...хрипуна так и надо меньше смотреть/слушать - рекомендация профессора Преображенского
показати весь коментар
09.11.2022 05:19 Відповісти
Оце добре. Може хоч хтось з тих 50% почне бачити, яку фігню він споров, коли пристав до тих малахольних 73%. Мала ймовірність цього, але вона є!
показати весь коментар
09.11.2022 05:31 Відповісти
Та шо ви тут про марафони та про новини! Оно - катастрофа гірше! Серіали по "Бігуді" бабусі не можуть дивитися, кінець світу! )))))))
показати весь коментар
09.11.2022 05:41 Відповісти
забудуть про шашлики зільонського...
показати весь коментар
09.11.2022 06:25 Відповісти
ну смотрело телевизор 1000чел, стало 500,никто ту говень не смотрит
показати весь коментар
09.11.2022 06:28 Відповісти
Хоч і є тарілка ВІАСАТ, а таким чином розважальні програми і кіно в гарній якості, а все рівно телевізор вже кілька років взагалі не вмикаємо.
показати весь коментар
09.11.2022 06:54 Відповісти
Телевізор-це не тільки зомботелемарафон, як це розказує більшість місцевих коментаторів. Це-також багато пізнавальних каналів, типу дискавері та інших, багато дитячих, багато спортивних, багато фільмових. До того ж, усі ******* телевізори-Смарт, і подивитись на Ютубі новини чи будь-яке цікаве та корисне відео-не питання. От не повірю, що подивитися якийсь, наприклад, свіжий випуск Антизомби-зручніше на ноуті з екраном 15" чи смартфоні 6,6', аніж на телевізорі 55". Я вже мовчу про фільми. Та й дітям переглядати розвиваючі канали, напевно, більш корисно, аніж тільки у тіктоках на смартфонах сидіти.
показати весь коментар
09.11.2022 07:10 Відповісти
пффффффффффффффффффф,казки діда панаса.пізнавальні канали угу які там канали є на Т2?))) а таких БІЛЬШІСТЬ,тому не треба цю фігню втирати
показати весь коментар
09.11.2022 14:55 Відповісти
Серед "пізнавальних" каналів всі рекорди відвідуваності б'є порнхаб
показати весь коментар
09.11.2022 20:42 Відповісти
Величезна кількість букв ф-це все що ти знаєш про ******** телевізор ? Шкода )) Дивно що разом з Дідусем Панасом ще кінескоп та лампи не згадав, а вирішив тільки про Т2 розказати. Але ж ******** телевізор має не тільки тюнер Т2-у більшості на сьогодні він ще й до кабельного ТБ під'єднаний, а також й до інтернету ) Тим більше-у Києві, про що йшла мова у даній новині ))
показати весь коментар
09.11.2022 22:04 Відповісти
ну ну розкажи мені про ромсат за 5к грн і його "смарт" клоун...
показати весь коментар
09.11.2022 22:06 Відповісти
Багато ти у Києві бачив антенн Т2 на вікнах та дахах домів, клоуне ?)) А особисто ти, якщо не можеш дозволити собі (навіть до війни) телевізор зі смартом-ну, співчуваю ))
показати весь коментар
10.11.2022 05:33 Відповісти
Это хорошо, может ЗЕБилов станет менше от Гавномарафона от бени, пинчука и ахмета!!!
показати весь коментар
09.11.2022 07:13 Відповісти
- Через вимкнення світла українці дивляться телевізор на 50% менше?

-Хоч якийсь позитив! Мізки в населення стануть чистішими, стане проявляти себе здоровий глузд, заглушений ТВ. Стане спадати облуда брехні і пропаганди...
показати весь коментар
09.11.2022 07:24 Відповісти
Ви прямо такий оптиміст...
показати весь коментар
09.11.2022 20:45 Відповісти
Такий напевно такий же як

"не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно"
показати весь коментар
09.11.2022 20:57 Відповісти
не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно викличе відповідні фізіологічні позови
показати весь коментар
09.11.2022 09:10 Відповісти
В ОПі паніка, зе-марафон не дивляться, кришка, вівці можуть почати думати.
показати весь коментар
09.11.2022 10:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 