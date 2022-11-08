Через вимкнення світла українці дивляться телевізор на 50% менше, - дослідження
Вимкнення електрики суттєво вплинули на споживання контенту на телебаченні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа".
Зазвичай з настанням холодів люди дивляться телевізор охочіше, однак цього року ситуація змінилася. Зокрема, в Києві рівень переглядів телевізора впав майже на 50%.
Під час вимкнень світла люди приділяють більше уваги домашнім справам, відпочинку, інтернет-серфінгу, навчанню та роботі, хобі та іншим справам.
"На 44-му тижні (з 31 жовтня по 6 листопада) у Києві дивилися телевізор на 44% менше, ніж три попередні тижні, на 45-му тижні (з 7 листопада) — на 19%. Максимальні відносні падіння припадають на 11-13 годину дня", — зазначили аналітики.
На рівень споживання також вплинула зміна типу контенту: більшість програм зараз інформаційні, а не розважальні.
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20 років тому - це 2002 рік. Де ж це така тотальна інтернет-срака була?
-Хоч якийсь позитив! Мізки в населення стануть чистішими, стане проявляти себе здоровий глузд, заглушений ТВ. Стане спадати облуда брехні і пропаганди...
"не розумію хто ще дивиться єдиний "лайномарафон" ???? Хіба що комусь треба шлунок промити то це "видовище" точно"