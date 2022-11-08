Через вимкнення світла українці дивляться телевізор на 50% менше, - дослідження

Вимкнення електрики суттєво вплинули на споживання контенту на телебаченні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа".

Зазвичай з настанням холодів люди дивляться телевізор охочіше, однак цього року ситуація змінилася. Зокрема, в Києві рівень переглядів телевізора впав майже на 50%.

Під час вимкнень світла люди приділяють більше уваги домашнім справам, відпочинку, інтернет-серфінгу, навчанню та роботі, хобі та іншим справам.

"На 44-му тижні (з 31 жовтня по 6 листопада) у Києві дивилися телевізор на 44% менше, ніж три попередні тижні, на 45-му тижні (з 7 листопада) — на 19%. Максимальні відносні падіння припадають на 11-13 годину дня", — зазначили аналітики.

На рівень споживання також вплинула зміна типу контенту: більшість програм зараз інформаційні, а не розважальні.

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