"Досягти цілей спецоперації можливо шляхом перемовин", - речник Путіна
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков згадав про переговори з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Досягти цілей спеціальної військової операції можна шляхом переговорів, але через позицію Києва вони неможливі", - сказав речник Кремля.
Іншими словами: Переговори для того щоб "досягти цілей спеціальної військової операції"?
Цілі спеціальної військової операції НЕ ЗМІНИЛИСЯ.
І досягти цілей спеціальної військової операції на переговорах.
Ось для чого Кремлю потрібні переговори.
Зате є гарантії безпеки для путлера та його наближення.
Отакі дивні трансформації.