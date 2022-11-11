"Досягти цілей спецоперації можливо шляхом перемовин", - речник Путіна

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков згадав про переговори з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Досягти цілей спеціальної військової операції можна шляхом переговорів, але через позицію Києва вони неможливі", - сказав речник Кремля.

