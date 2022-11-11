УКР
"Досягти цілей спецоперації можливо шляхом перемовин", - речник Путіна

путін,пєсков

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков згадав про переговори з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Досягти цілей спеціальної військової операції можна шляхом переговорів, але через позицію Києва вони неможливі", - сказав речник Кремля.

Читайте: Путін може бути втомлений від життя через свій вік, але він точно не втомлений від війни, - Зеленський

Пєсков Дмитро (1738) росія (67333) переговори з Росією (1417)
+86
11.11.2022 12:43 Відповісти
+76
Цели "спецоперации" всегда будут недостижимы из-за позиции Киева.
11.11.2022 12:40 Відповісти
+66
Досягти цілей "спецоперації", тобто- захопити Україну і вбити всіх українців, можна шляхом переговорів, але українці чомусь проти, - Пєсков
11.11.2022 13:04 Відповісти
Онли капитуляция
11.11.2022 15:13 Відповісти
звичайно, повідом строки виводу свинособачих окупантів на кордони 1991, строки відновлення України за рахунок свинособак, та суму репарацій яку свинособаки виплатять Україні
11.11.2022 15:32 Відповісти
Все-таки своя держава це важливо ...
11.11.2022 16:40 Відповісти
ciрОжа...вова...

11.11.2022 17:00 Відповісти
Що вони п'ють?
11.11.2022 17:48 Відповісти
Pozdravlyayu rebyata s osvobojdeniem, Azerbaycan s vami, SLAVA UKRAINE!

11.11.2022 17:52 Відповісти
Дебилы! Повторяем для ТУПЫХ-сперва выполняете наши условия,а потом переговоры!!!
11.11.2022 17:56 Відповісти
Щоб ви розуміли - вони ******* ( Борис Нємцов) !
11.11.2022 18:19 Відповісти
Досягти цілей спеціальної військової операції можна шляхом переговорів.

Іншими словами: Переговори для того щоб "досягти цілей спеціальної військової операції"?

Цілі спеціальної військової операції НЕ ЗМІНИЛИСЯ.

І досягти цілей спеціальної військової операції на переговорах.

Ось для чого Кремлю потрібні переговори.
11.11.2022 18:24 Відповісти
СПЕЦОПЕРАЦІЯ повина бути зроблена на їх головах
11.11.2022 18:31 Відповісти
Піська-пнх!
11.11.2022 19:15 Відповісти
По розповсюдженій інформації зелене падло вже послав путлеру умови переговорів. І це зовсім не те про що писали: тобто там немає до кордонів 1991 року, немає репарацій, немає суду над військовими злочинцями, НАТО лише через 7 років так саме як і переговори по Криму через 7 років.
Зате є гарантії безпеки для путлера та його наближення.
Отакі дивні трансформації.
11.11.2022 19:40 Відповісти
Great deal!
11.11.2022 20:02 Відповісти
Де можна почитати цю розповсюджену інформацію, тільки будь ласка, офіційні джерела.
11.11.2022 21:58 Відповісти
Шановне товариство! Як на мене особисто, то про які переговори може іти мова пока на нашій багатостраждалій землі України перебуває окупаційна армія гвалтівників, вбивць, гопників, грабіжників та мародерів. Щоб там не бажали керівники кацпсько-путінсько-*********** держави на чолі з кремлівським педофілом тільки перемога України може нам хоч на якийсь час гарантувати безпеку держави та Українців. Тому вперед до перемоги та деокупації тимчасово окупованих територій України. Ніяких перемовин з орками до повної перемоги над кацапією та звільнення наших земель в признаних світом кордонах держави. Слава Україні та її ЗСУ! Смерть ворогам України!
11.11.2022 19:48 Відповісти
Слушай сюда Песков. Тебе нужно не о переговорах с Украиной разглагольствовать. А нужно собираться и в обнимку со своим шефом кремлёвским педофилом- ****** поторопиться вслед за российским военным кораблём, ну ты знаешь куда. Там вас уже кобздон заждался на свой концерт. Там он вам споёт и спляшет железно-кровавый краковяк. Искренне желаю вам счастливого пути.
11.11.2022 21:18 Відповісти
***** должен сдохнуть как каддафи
11.11.2022 21:39 Відповісти
То навіщо починали війну? Завсім дурні? Гаага 2.0 ваша ціль!
11.11.2022 21:48 Відповісти
Не ми почали цю войну ,але ми її закінчимо коли вас повісимо
11.11.2022 21:52 Відповісти
ВОТ ЭТО ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ МАРАЗМ !!!
12.11.2022 13:00 Відповісти
