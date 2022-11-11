Двоє дітей підірвались на невідомому вибуховому пристрої у Харкові, їх госпіталізували, - ОВА
Жителів Харкова та області закликають пам’ятати про мінну небезпеку.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА закликав громадян пам'ятати про мінну небезпеку на Харківщині.
"В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102", - підсумував Синєгубов.
