Двоє дітей підірвались на невідомому вибуховому пристрої у Харкові, їх госпіталізували, - ОВА

діти

Жителів Харкова та області закликають пам’ятати про мінну небезпеку.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей. Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА закликав громадян пам'ятати про мінну небезпеку на Харківщині.

"В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102", - підсумував Синєгубов.

