УКР
Новини
5 644 14

ДБР проводить обшуки у голови бюджетного комітету "слуги народу" Арістова

юрій,арістов

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до депутата "Слуги народу", голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці 11 листопада проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", - сказало джерело.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Також читайте: "Укрнафта" відновила роботу під новим керівництвом, слідчі дії у центральному офісі завершено

Юрій Арістов народився 1 липня 1975 року. Закінчив Військовий інститут телекомунікації та інформатизації НТУУ "КПІ". Ексгендиректор компанії "Атлантік-ЮММА".

У 2019 році був обраний народним депутатом України на парламентських виборах від партії "Слуга народу", № 42 у списку.

З 29 серпня 2019 року - голова комітету з питань бюджету у Верховній Раді IX скликання. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

Автор: 

обшук (2018) ДБР (3704) Арістов Юрій (47)
Топ коментарі
+4
Почти однофамилец арестовича. оно и понятно: все из одной жопы вылезли
показати весь коментар
11.11.2022 13:29 Відповісти
+4
Черговий "слуга" прокрався? Це ж треба, як неочікувано! (сарказм, іронія, все таке)
показати весь коментар
11.11.2022 14:17 Відповісти
+3
Вороватые слуги - горе в доме.
показати весь коментар
11.11.2022 14:43 Відповісти
А шо такое ?
показати весь коментар
11.11.2022 13:24 Відповісти
Почти однофамилец арестовича. оно и понятно: все из одной жопы вылезли
показати весь коментар
11.11.2022 13:29 Відповісти
Це хто посмів на святого і безгрішного "батон кришити"? Невже Зеля почав здавати своїх годувальників, або готується на другий строк та пресує нелояльних.
показати весь коментар
11.11.2022 13:35 Відповісти
без очков показалось Арестовича, наваждение...
показати весь коментар
11.11.2022 13:42 Відповісти
А следом и люсю потормошите, найдете много интересного у гранатометчикаа!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 14:04 Відповісти
як мінімум гранатомет з під юбки випаде)))
показати весь коментар
11.11.2022 15:57 Відповісти
Черговий "слуга" прокрався? Це ж треба, як неочікувано! (сарказм, іронія, все таке)
показати весь коментар
11.11.2022 14:17 Відповісти
А у арістовича коли будуть обшуки?
показати весь коментар
11.11.2022 14:25 Відповісти
А чого не два Ге: Гетьманцев та Герус?
показати весь коментар
11.11.2022 14:33 Відповісти
по алфавіту. Г+Г трохи чуть далі від А
показати весь коментар
11.11.2022 15:38 Відповісти
Чувак забув касу в ОП завести, думав, що москалики прийдуть і все зійде з рук!
показати весь коментар
11.11.2022 14:36 Відповісти
Вороватые слуги - горе в доме.
показати весь коментар
11.11.2022 14:43 Відповісти
"Слуга народу"- а чомусь я не дивуюся?
показати весь коментар
11.11.2022 14:51 Відповісти
Следующий в списке Арістов…
показати весь коментар
11.11.2022 19:42 Відповісти
 
 