ДБР проводить обшуки у голови бюджетного комітету "слуги народу" Арістова

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до депутата "Слуги народу", голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці 11 листопада проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", - сказало джерело.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.

Юрій Арістов народився 1 липня 1975 року. Закінчив Військовий інститут телекомунікації та інформатизації НТУУ "КПІ". Ексгендиректор компанії "Атлантік-ЮММА".

У 2019 році був обраний народним депутатом України на парламентських виборах від партії "Слуга народу", № 42 у списку.

З 29 серпня 2019 року - голова комітету з питань бюджету у Верховній Раді IX скликання. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.