Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини

11 листопада окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.

Про це повідомило ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ

"З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила",  - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканцям прикордонних районів Чернігівщини радять переселитися вглиб області

погана новина наснаги ВСУ для знищення ворога.
11.11.2022 15:11 Відповісти
І вони ще щось "дзявкають" про переговори!
11.11.2022 15:17 Відповісти
 
 