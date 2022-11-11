Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини
11 листопада окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.
Про це повідомило ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 11:25 до 11:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в район населеного пункту Миколаївка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
