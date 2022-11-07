Мешканцям прикордонних районів Чернігівщини радять переселитися вглиб області
Через збільшення росіянами обстрілів прикордонних населених пунктів у Чернігівській області активізувалася робота з населенням щодо можливого переїзду вглиб території.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулий тиждень на території області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", – написав начальник Чернігівської ОВА.
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Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 50 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.