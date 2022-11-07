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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканцям прикордонних районів Чернігівщини радять переселитися вглиб області

чаус,чернігівщина

Через збільшення росіянами обстрілів прикордонних населених пунктів у Чернігівській області активізувалася робота з населенням щодо можливого переїзду вглиб території.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень на території області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", – написав начальник Чернігівської ОВА.

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Автор: 

обстріл (28687) Чернігівщина (1584) Чаус Микола (327)


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вглыб?тока банки трёхлитровые нэ забувайтэ закопуваты на городи нынешнего чауса...
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07.11.2022 17:01 Відповісти
А может быть, лучше, создать отряды самообороны, и периодически давать звиздюлей орка , на ихней территории.
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07.11.2022 17:44 Відповісти
Куда людям переселяться ? Куда ? Хоть модульныегородки поставьте блин.
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07.11.2022 18:18 Відповісти
Тобто,люди вглиб,орки ближче,знову люди вглиб,орки ******. Ми не хочемо орків прсунути вглиб?
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07.11.2022 18:56 Відповісти
Просто треба робити як Ізраіль... а то можна всіх за межи Черемоша відселити, акщо ворога не наказувати.
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07.11.2022 19:26 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 50 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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07.11.2022 19:32 Відповісти
 
 