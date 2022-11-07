Мешканцям прикордонних районів Чернігівщини радять переселитися вглиб області

Через збільшення росіянами обстрілів прикордонних населених пунктів у Чернігівській області активізувалася робота з населенням щодо можливого переїзду вглиб території.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень на території області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", – написав начальник Чернігівської ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ минулої доби обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині