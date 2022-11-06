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Війська РФ минулої доби обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині

сумщина,чернігівщина

5 листопада російські війська обстріляли Городнянську та Семенівську прикордонні громади Чернігівщини.

Про це повідомила Суспільному речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Городнянську громаду росіяни обстрілювали мінометами з району населеного пункту Чорноземний Городок. Прикордонники зафіксували сім вибухів.

По прикордонню Семенівської громади ворог випустив 30 реактивних та сім артилерійських снарядів. Вогонь росіяни вели зі сторони населеного пункту Ломаківка.

Також читайте: Російські війська протягом минулої доби обстріляли три громади Чернігівської області

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