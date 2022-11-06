Війська РФ минулої доби обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині

5 листопада російські війська обстріляли Городнянську та Семенівську прикордонні громади Чернігівщини.

Про це повідомила Суспільному речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Городнянську громаду росіяни обстрілювали мінометами з району населеного пункту Чорноземний Городок. Прикордонники зафіксували сім вибухів.

По прикордонню Семенівської громади ворог випустив 30 реактивних та сім артилерійських снарядів. Вогонь росіяни вели зі сторони населеного пункту Ломаківка.

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