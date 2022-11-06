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Войска РФ за минувшие сутки обстреляли две приграничные громады на Черниговщине

сумщина,чернігівщина

5 ноября российские войска обстреляли Городнянскую и Семеновскую приграничные громады Черниговщины.

Об этом сообщила Суспільному пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Городнянскую громаду россияне обстреливали минометами из района населенного пункта Черноземный Городок. Пограничники зафиксировали семь взрывов.

По приграничью Семеновской громады враг выпустил 30 реактивных и семь артиллерийских снарядов. Огонь россияне вели со стороны населённого пункта Ломаковка.

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Автор: 

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