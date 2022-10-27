Россияне в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области

После обеда 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Черниговщины. Под огонь попала Городнянская громада.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"С 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, вероятно из миномета, в районе Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина хочет справедливого мира, потому что несправедливый может вызвать только новую войну, - Штайнмайер