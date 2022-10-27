Россияне в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области
После обеда 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Черниговщины. Под огонь попала Городнянская громада.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ", информирует Цензор.НЕТ.
"С 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, вероятно из миномета, в районе Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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