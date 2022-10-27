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Россияне в очередной раз обстреляли приграничные районы Черниговской области

прикордоння,чернігівщини

После обеда 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Черниговщины. Под огонь попала Городнянская громада.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ",  информирует Цензор.НЕТ.

"С 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, вероятно из миномета, в районе Сеньковки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

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обстрел (27107) Черниговщина (1485)


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