Росіяни вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської області

Після обіду 27 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини. Під вогонь потрапила Городнянська громада.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 14:00 до 15:20 надійшло повідомлення про 30 приходів, ймовірно з міномета, в районі Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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