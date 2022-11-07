Жителям приграничных районов Черниговщины советуют переселиться вглубь области
Из-за увеличения россиянами обстрелов приграничных населенных пунктов в Черниговской области активизировалась работа с населением по возможному переезду вглубь территории.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшую неделю на территории области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее – 87. Дал задачу начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории. Практику такого переселения уже имеем в Новгород -Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – написал начальник Черниговской ОВА.
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