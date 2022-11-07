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Жителям приграничных районов Черниговщины советуют переселиться вглубь области

чаус,чернігівщина

Из-за увеличения россиянами обстрелов приграничных населенных пунктов в Черниговской области активизировалась работа с населением по возможному переезду вглубь территории.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю на территории области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее – 87. Дал задачу начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории. Практику такого переселения уже имеем в Новгород -Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – написал начальник Черниговской ОВА.

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обстрел (27366) Черниговщина (1485) Чаус Николай (330)


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вглыб?тока банки трёхлитровые нэ забувайтэ закопуваты на городи нынешнего чауса...
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07.11.2022 17:01 Ответить
А может быть, лучше, создать отряды самообороны, и периодически давать звиздюлей орка , на ихней территории.
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07.11.2022 17:44 Ответить
Куда людям переселяться ? Куда ? Хоть модульныегородки поставьте блин.
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07.11.2022 18:18 Ответить
Тобто,люди вглиб,орки ближче,знову люди вглиб,орки ******. Ми не хочемо орків прсунути вглиб?
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07.11.2022 18:56 Ответить
Просто треба робити як Ізраіль... а то можна всіх за межи Черемоша відселити, акщо ворога не наказувати.
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07.11.2022 19:26 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 50 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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07.11.2022 19:32 Ответить
 
 