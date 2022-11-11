Литовська парламентська делегація відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь Київської області
Київську область відвідала литовська парламентська делегація на чолі зі спікеркою Сейму Литовської республіки пані Вікторією Чмілітє-Нільсен.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"У Бородянці заступник голови Київської ОВА Віталій Власюк показав литовській делегації зруйнований ліцей №1. У Бучі литовці відвідали місце масового поховання мирних жителів біля Храму Андрія Первозванного. В Ірпені литовська делегація відвідала дитячий садочок "Радість", що було зруйновано внаслідок обстрілів міста російськими військами", - йдеться в повідомленні.
У КОВА зазначили, що Литва активно допомагає у відбудові інфраструктури України та з перших днів підтримує нашу державу на політичному, економічному та безпековому рівнях.
