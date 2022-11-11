14 мільйонів доларів виділяє Японія на експорт української пшениці до Сомалі

Японія надасть екстрену грантову допомогу, яка буде спрямована на експорт української пшениці з метою забезпечення продовольчої підтримки Сомалі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.

"11 листопада Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення 14 млн доларів США екстреної безвідплатної грантової допомоги для підтримки Федеративної Республіки Сомалі у подоланні продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

Ця фінансова допомога буде спрямована урядом Японії на передачу пшениці, наданої на безвідплатній основі урядом України, через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення..

