УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини
499 4

14 мільйонів доларів виділяє Японія на експорт української пшениці до Сомалі

зерно

Японія надасть екстрену грантову допомогу, яка буде спрямована на експорт української пшениці з метою забезпечення продовольчої підтримки Сомалі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Японії в Україні.

"11 листопада Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення 14 млн доларів США екстреної безвідплатної грантової допомоги для підтримки Федеративної Республіки Сомалі у подоланні продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

Ця фінансова допомога буде спрямована урядом Японії на передачу пшениці, наданої на безвідплатній основі урядом України, через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення..

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде пріоритетом під час головування Японії в G7 у 2023 році, - МЗС

Автор: 

зерно (3175) пшениця (238) Сомалі (18) Україна (6079) Японія (1225)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Негр совсем ослаб, кушать просит. Сил нет ни в баскетбол играть, ни рэп читать, ни наркоту "толкать"...
показати весь коментар
11.11.2022 15:41 Відповісти
Ну там дійсно страшна біда, але чорти з Сомалі їдуть на кацапію шоб воювати в Україні. Це би якось обговорити на дипломатичному рівні
показати весь коментар
11.11.2022 15:56 Відповісти
несвисти.
показати весь коментар
11.11.2022 15:58 Відповісти
Пірати вже не ті пішли. Їсти просять.
показати весь коментар
11.11.2022 15:59 Відповісти
 
 