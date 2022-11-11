КМДА повертатиме ОСББ та ЖБК 75% вартості джерел живлення

Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської ради.

Відповідне рішення ухвалено з метою зниження фінансового навантаження на об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які купуватимуть генератори на випадок відключень електроенергії.

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – йдеться у повідомленні.

Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

