КМДА повертатиме ОСББ та ЖБК 75% вартості джерел живлення
Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської ради.
Відповідне рішення ухвалено з метою зниження фінансового навантаження на об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які купуватимуть генератори на випадок відключень електроенергії.
"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – йдеться у повідомленні.
Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.
Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка у наступному році більш ніж на 1 млрд гривень зросте допомога соціально вразливим групам населення столиці. Збільшення розміру виплат від міста відчують близько 100 тисяч киян.
а населению никаких "плюшек" не намечается
А сейчас, когда у людей средств практически нет, то что с них можно собрать, тем более, на такой дорогостоящий агрегат... А вот поживиться собирающим с нечистой рукой как раз кстати))
Уже вчера у нас в группе города одна дама спрашивала за такой агрегат)) Для ОСББ тоже.
А, а если учесть тот факт, что в городах очень много переселенцев разбросаны по квартирам, то врядли они станут сдавать деньги))
бо такі ідеї направлені щоб зкиздити бабло а не допомогти людям
або для своїх, рідненьких, бо до жителів Києва прирівняли ще й ЖБК
от ці жбк, круті та закриті від лівих очей і булуть грітися на шару, ще й на паливо їм спишуть 75%
що до простих,
сумніваюсь