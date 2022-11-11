УКР
КМДА повертатиме ОСББ та ЖБК 75% вартості джерел живлення

генератор

Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Київської міської ради.

Відповідне рішення ухвалено з метою зниження фінансового навантаження на об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які купуватимуть генератори на випадок відключень електроенергії.

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – йдеться у повідомленні.

Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка у наступному році більш ніж на 1 млрд гривень зросте допомога соціально вразливим групам населення столиці. Збільшення розміру виплат від міста відчують близько 100 тисяч киян.

Автор: 

КМДА (2396) ОСББ (69) відключення світла (1108)
ооо... ну это еще одна "мутная водичка" особенно для ЖЭКов...
а населению никаких "плюшек" не намечается
11.11.2022 16:34 Відповісти
ОСББ тоже не сильно беспокоится населением дома. Да, если во главе этой конторы сидит порядочный управленец, тогда каждая копейка считается и ничего не воруется. Но где есть такие управленцы?) Соберут миллион, а купят за 500 тыщ и народу скажут, что всё отлично))
А сейчас, когда у людей средств практически нет, то что с них можно собрать, тем более, на такой дорогостоящий агрегат... А вот поживиться собирающим с нечистой рукой как раз кстати))
Уже вчера у нас в группе города одна дама спрашивала за такой агрегат)) Для ОСББ тоже.
А, а если учесть тот факт, что в городах очень много переселенцев разбросаны по квартирам, то врядли они станут сдавать деньги))
11.11.2022 16:43 Відповісти
Ціни зараз на генератори космічні. А що потім з ним робити це теж питання.
11.11.2022 16:47 Відповісти
Таке відчуття, що нас штовхають на подібні придбання)) Генератори, павербанки, батарейки, свічки... тощо. Давненько нарід такого не купляв. Залежався товар)) Яз було з масками та респіраторами) Валялися тоннами, а потім бац. Дорого))
11.11.2022 16:51 Відповісти
На маленький будинок у 72 квартири щоб хоча б був запас по 2квт на квартиру потрібен генератор на 150 кіловат. А запас потрібен, бо нарід не буде паритись що там бойлер смалить а тут чайник кипить. Якщо будинок безгазовий то взагалі приїхали. Такий генератор з доставкою і установкою коштує 1млн грн. Тобто ОСББ на 72 квартири має дістати і покласти 250 тис грн. Якщо будинків 2, 3, 5... то суму додаємо. Ніяке ОСББ таких грошей не має. А якщо має, то не дасть. А потім ще кожен місяць з квартири здай на паливо. А хто не здав тому бігай рубільник смикай по три рази на день. Жере такий генератор 20л палива за годину при навантаженні 50%. Тобто за 10 годин по мінімуму навіть якщо взяти він спалить 100 літрів палива. Тобто щоб його заправляти ганяти треба ще мати пару діжок і прицеп. І день через два ганяти, заправлятись. Це треш а не ідея. Може я помиляюсь, але поки що реалізація даної ідеї виглядає не дуже реалістично.
11.11.2022 17:10 Відповісти
не розказуй ці жахи людям,
бо такі ідеї направлені щоб зкиздити бабло а не допомогти людям
або для своїх, рідненьких, бо до жителів Києва прирівняли ще й ЖБК
от ці жбк, круті та закриті від лівих очей і булуть грітися на шару, ще й на паливо їм спишуть 75%
що до простих,
сумніваюсь
11.11.2022 17:57 Відповісти
"Розкидати" генератор на будинок майже не можливо з точки зору що кожен кВт год коштує по факту не менше 100 грн\год. Це при тому що треба розкидати 220 мимо лічильників. Встановити реле обмежувач споживання і тд. Такою х..ю не буде страждати не одне ОСББ. Реальний кейс використання це купити генератор на 5-10 квт. І при умові блекауту. Люди що живуть в цьому ОСББ. Можуть прийти зарядити пристрої. Набрати гарячої води в термоси, погрітися і на тому все.
11.11.2022 18:32 Відповісти
За лічильники навіть не подумав. Реально якась схема дерибану. Не більше не менше.
11.11.2022 19:16 Відповісти
 
 