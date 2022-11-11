УКР
1193 людини загинули у Донецькій області з 24 лютого

бахмут

У Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули понад тисячу людей та дві з половиною тисячі дістали поранення

Про це на брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ворог знищує усі прифронтові населені пункти. Від півдня до півночі постійні обстріли та руйнація інфраструктури дуже велика. Якщо брати Бахмут, понад 60% інфраструктури міста знищено. Ворог нищить без розбору, від оборонних споруд до інфраструктури", - повідомив голова ОВА.

З 24 лютого у Донецькій області  загинули 1193 людини та 2583 були поранені, але данні не враховують Маріуполь та Волноваху. В них підрахувати кількість загиблих можливо буде лише після деокупації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 120 стихійних поховань виявили на деокупованій території Донецької області, - Нацполіція

поранення (2836) смерть (6814) Донецька область (9410) Кириленко Павло (917)
ага і ще 100 000 в Маріуполі
11.11.2022 16:40 Відповісти
Проблема навіть не в тому, що голова Донецької ОВА живе у власному світі марення та ілюзій, а в тому, що на ці дані, в подальшому, будуть посилатися і Московія, і Китай, і Біломосковія, і всі їх посіпаки. І пересічний громадянин Німеччини буде задаватися питанням: нащо вводити такі санкції, ломати власну економіку заради слабенького конфлікту де загинуло 1193 людини? Може Московія не така вже й погана?
11.11.2022 17:10 Відповісти
як що нема можливості порахувати то иовчіть
ось саме цей заголовок буде гуляти по рос змі
це як манна небесна для соловьова та скабєєвої
а вата все це зхаває
порівняє з своїми втратами
а їм сказали 5900 орків загинуло а це в 5 разів більше чи ви пмшете про наших громадян
то хто кого вбиває для рабської, ватної голови???
як що ми їхніх 5900 а вони наших 1193??
11.11.2022 17:43 Відповісти
 
 