МЗС Японії підтвердило загибель свого громадянина на війні в Україні
Міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyodo News.
Міністерство підтвердило, що 20-річний чоловік помер у середу. Посольство Японії в Києві перед цим провело перевірку повідомлень у соціальних мережах про його смерть.
Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що посольство надає інформацію та підтримку родині загиблого.
Він також зазначив, що Японія раніше видала попередження про евакуацію громадян з усієї території України.
"Ми закликаємо наших громадян не їздити в Україну з будь-якою метою. Ті, хто перебуває в країні, мають негайно евакуюватися", - сказав Мацуно.
Спочивай з миром.
фактично козаки - це самураї Європи.
звісно, самураї захищали сьогуна, а козаки свої вольності, але це єдина несхожість.
зрештою, сьогун сам був самураєм і персонифікував вольності самураїв, так що й тут подібність.
навіть Греки воюють за Україну https://www.youtube.com/watch?v=TTCZsm5nHwU https://www.youtube.com/watch?v=TTCZsm5nHwU
В Японії є чудові танки.... чому їх не поставити Україні??? Хай би росіяни отримали ще один Порт-Артур і Цусіму