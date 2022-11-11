УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7266 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 997 18

МЗС Японії підтвердило загибель свого громадянина на війні в Україні

японія

Міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Kyodo News.

Міністерство підтвердило, що 20-річний чоловік помер у середу. Посольство Японії в Києві перед цим провело перевірку повідомлень у соціальних мережах про його смерть.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що посольство надає інформацію та підтримку родині загиблого.

Він також зазначив, що Японія раніше видала попередження про евакуацію громадян з усієї території України.

Також читайте: Японія допоможе Україні відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

"Ми закликаємо наших громадян не їздити в Україну з будь-якою метою. Ті, хто перебуває в країні, мають негайно евакуюватися", - сказав Мацуно.

Автор: 

смерть (6814) Японія (1225)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Слава Герою💪🇺🇦🔱💙💛
показати весь коментар
11.11.2022 16:38 Відповісти
+38
показати весь коментар
11.11.2022 16:41 Відповісти
+36
Героям слава. Його нікнейм у твітері був ドブレ - «Добре». Його друг тайванець теж нещодавно загинув. Сумно.
показати весь коментар
11.11.2022 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Герою💪🇺🇦🔱💙💛
показати весь коментар
11.11.2022 16:38 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 16:41 Відповісти
🇯🇵✊👍🇯🇵
показати весь коментар
11.11.2022 16:41 Відповісти
Героям слава. Його нікнейм у твітері був ドブレ - «Добре». Його друг тайванець теж нещодавно загинув. Сумно.
показати весь коментар
11.11.2022 16:43 Відповісти
они воины и путь воина с честью завершили
показати весь коментар
11.11.2022 16:59 Відповісти
Бушідо, - "шлях воїна". Це кодекс честі самурая.

показати весь коментар
11.11.2022 17:33 Відповісти
Дітки божі
показати весь коментар
11.11.2022 17:09 Відповісти
Це той японець який в "Карпатській Січі" був?
показати весь коментар
11.11.2022 16:47 Відповісти
З іноземного легіону.

показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
К чему это ,рашистский негодяй?
показати весь коментар
11.11.2022 17:11 Відповісти
Якась державна програма потрібна, мертвих не повернути, але з жалобою по загиблих непогано було б, щоб з України відправляли сім'ям полеглих добровольців з різних країн максимум інформації на компактах, за що вони воювали, кого рятували, чому віддали своє життя за Україну.
показати весь коментар
11.11.2022 16:52 Відповісти
Честь герою.
Спочивай з миром.
показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
в козаків та самураїв багато схожого, найбільш в психології і в шляхетності.
фактично козаки - це самураї Європи.
звісно, самураї захищали сьогуна, а козаки свої вольності, але це єдина несхожість.
зрештою, сьогун сам був самураєм і персонифікував вольності самураїв, так що й тут подібність.
показати весь коментар
11.11.2022 17:02 Відповісти
Может показаться, что Япония совсем далекая и непонятная страна. Но у нас очень много схожего. ありがとう ございます- аригато гадзаимас, воин!
показати весь коментар
11.11.2022 17:07 Відповісти
Потопленный русский флот Порт-Артур 1905 г.
показати весь коментар
11.11.2022 17:33 Відповісти
Слава полеглому Герою самураю з ЯЧпонії!
навіть Греки воюють за Україну https://www.youtube.com/watch?v=TTCZsm5nHwU https://www.youtube.com/watch?v=TTCZsm5nHwU

В Японії є чудові танки.... чому їх не поставити Україні??? Хай би росіяни отримали ще один Порт-Артур і Цусіму
показати весь коментар
11.11.2022 17:40 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 19:50 Відповісти
 
 