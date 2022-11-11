УКР
Окупанти мінували великі ділянки місцевості у Херсоні, не виключено роботу ворожих ДРГ, - ОК "Південь"

Наразі у визволеному Херсоні зберігається небезпека обстрілів з лівого берегу Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на деокупованих територіях регіону не виключено роботу ворожих ДРГ. Гуменюк також розповіла, що окупанти мінували великі ділянки місцевості перед відходом.

"Це замінування великих ділянок місцевості, доріг, об'єктів критичної інфраструктури та інших об'єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі поліпшення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватися. Тому треба не втрачати пильності", - зазначила вона.

Також Гуменюк заявила, що російські загарбники перебувають на лівому березі Дніпра, тому є небезпека масованих обстрілів визволеного міста.

+11
Херсонские раки..... ))
11.11.2022 16:41
+10
11.11.2022 16:43
+8
11.11.2022 16:47
Херсонские раки..... ))
11.11.2022 16:41
11.11.2022 16:43
Козаки!!

https://twitter.com/i/status/1591076768727060482
11.11.2022 16:42
11.11.2022 16:45
11.11.2022 16:47
Наступ наших воїнів сповільнився, через те, що в Херсоні дуже багато охочих їх обійняти і розцілувати
11.11.2022 16:49
11.11.2022 16:49
Ждьом с нетерпеніем новьіх жєстов доброй волі.
11.11.2022 16:51
11.11.2022 16:56
11.11.2022 16:55
Злые языки кажуть шо премьер Индии и начальник Китая товаристч Си

Приказали путлеру покинуть территорию Украины до 15 ноября...🔱❤️�black🔱
11.11.2022 17:01
im перца насыпали на язык - тебе тоже бы не помешало это...?
Сенатор - сколько тебе годиков...?\ ощущение что ты мне приходишься прадедом...!\
11.11.2022 17:34
Думаю деякі кацапи переодяглись в гражданку і зі зброєю будуть вчиняти діверсії.
11.11.2022 19:22
 
 