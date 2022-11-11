Експрем’єр Швеції Більдт про визволення Херсона: Зрештою Путін втратить і Кремль
Серія поразок росіян у війні проти України призведе до втрати влади Путіним.
Про це у Twitter повідомив ексміністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував фото із визволеного Херсона.
"Херсон прямо зараз - картина, якої, за словами Володимира Путіна, ніколи не станеться. Це його третя велика поразка у цій війні – Київ, Харків і тепер Херсон. Зрештою він втратить і Кремль", - йдеться в повідомленні.
+21 Drbest Good
+20 Владимир
+13 Marie Mbange
Украина будет свободна от российско-фашистских захватчиков.
Крым мы идем. Донбасс жди.
Украина это Европа. Теперь это не просто слова.
Идем вместе плечом-к-плечу.
США, Европа, весь Запад. Смотрит и наблюдает за триумфом Украины и украинского народа над врагом.
Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя мы сжигаем, так надо - мы верим.
Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" - потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Army Of Lovers - Carry My Urn To Ukraine