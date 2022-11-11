УКР
Експрем’єр Швеції Більдт про визволення Херсона: Зрештою Путін втратить і Кремль

Серія поразок росіян у війні проти України призведе до втрати влади Путіним.

Про це у Twitter повідомив ексміністр закордонних справ Швеції, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото із визволеного Херсона.

"Херсон прямо зараз - картина, якої, за словами Володимира Путіна, ніколи не станеться. Це його третя велика поразка у цій війні – Київ, Харків і тепер Херсон. Зрештою він втратить і Кремль", - йдеться в повідомленні.

