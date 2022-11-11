Червоний Хрест досі не отримав доступ до українських військовополонених

Росія досі не повідомила Червоному Хресту про місця тримання українських полонених. Комітет досі не отримав безперешкодний доступ до місць утримання.

Про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми констатуємо, що Комітет Червоного Хреста досі не має безперешкодного доступу до місць тримання українських військовополонених. Держава-агресор не повідомляє, хоча мала б це робити згідно з Женевською конвенцією, в багатьох випадках про місця утримання. Але не дивлячись на це, ми цю інформацію збираємо і фіксуємо, і звичайно володіємо інформацією, хто звідки повернувся і хто де утримується. Тобто ця робота ведеться", - сказав Юсов.

Він додав, що представники Червоного Хреста, ООН мають безперешкодний доступ до місць утримання російських військовополонених.

"Так, це спеціальний табір для військовополонених, це медичний заклад, де їм надається допомога", - уточнив Юсов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 45 мільйонів гривень МКЧХ виділяє на реконструкцію каналізації Ірпеня