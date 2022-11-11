УКР
Червоний Хрест досі не отримав доступ до українських військовополонених

Росія досі не повідомила Червоному Хресту про місця тримання українських полонених. Комітет досі не отримав безперешкодний доступ до місць утримання.

Про це  заявив представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Ми констатуємо, що Комітет Червоного Хреста досі не має безперешкодного доступу до місць тримання українських військовополонених. Держава-агресор не повідомляє, хоча мала б це робити згідно з Женевською конвенцією, в багатьох випадках про місця утримання. Але не дивлячись на це, ми цю інформацію збираємо і фіксуємо, і звичайно володіємо інформацією, хто звідки повернувся і хто де утримується. Тобто ця робота ведеться", - сказав Юсов.

Він додав, що представники Червоного Хреста, ООН мають безперешкодний доступ до місць утримання російських військовополонених.

"Так, це спеціальний табір для військовополонених, це медичний заклад, де їм надається допомога", - уточнив Юсов.

військовополонені (1047) росія (67333) МКЧХ Червоний Хрест (405) полонені (2341)
на эмблему красного креста нужно добавить недостающие серп и молот
11.11.2022 17:36 Відповісти
Жопа чераонохрестна
11.11.2022 17:39 Відповісти
ЧХ має доступ в маладиє ріспублікі тільки коли везе гуманітарку для сепарні.
11.11.2022 17:40 Відповісти
Чергова нікчемна грантоїдська організація, яка колись була корисною і боролася зі злом у світі, а потім продалась за 30 монеток і допомагає розповсюджувати зло.
11.11.2022 17:43 Відповісти
бо так він хоче отримати той доступ
11.11.2022 17:44 Відповісти
саме так-бо хто хоче шукає можливості,хто не хоче шукає причину...
11.11.2022 17:46 Відповісти
Питання в тому - що вони зробили, щоб отримати доступ? Листа написали чи просто в фейсбучіку заявили? Цих імітаторів діяльності все влаштовує..
А де грізний зєрмак?! Він нещодавно типа давив на червоний хрест.. відосики з заявами записував, на кордон їздив. І що?! Нафіга в нас куча дятлів в ООН сидить? Де заяви про проушення женевської конвенції? Де заяви в міжнародгий суд?
11.11.2022 17:55 Відповісти
чи Україна робить внески у червоний хрест і навіщо?
11.11.2022 18:29 Відповісти
Так вони хотіли...
11.11.2022 19:45 Відповісти
 
 