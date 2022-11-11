ЗСУ знищили гелікоптер із пораненими кадирівцями на Запоріжжі, - ЗМІ

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожий гелікоптер. У ньому евакуйовували поранених кадирівців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів кореспондент 24 каналу.

Так, днями поблизу Енергодару помітили два ворожих гелікоптери. За півтори години після цього – один вже був на землі.

"Як виявилось згодом, ці гелікоптери мали евакуювати поранених кадирівців з поля бою. Попередньо, гелікоптери були Мі-8 і один із них "приземлили" ЗСУ", - розповів він.

