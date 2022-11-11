УКР
ЗСУ знищили гелікоптер із пораненими кадирівцями на Запоріжжі, - ЗМІ

гелікоптер

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили ворожий гелікоптер. У ньому евакуйовували поранених кадирівців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів кореспондент 24 каналу.

Так, днями поблизу Енергодару помітили два ворожих гелікоптери. За півтори години після цього – один вже був на землі.

"Як виявилось згодом, ці гелікоптери мали евакуювати поранених кадирівців з поля бою. Попередньо, гелікоптери були Мі-8 і один із них "приземлили" ЗСУ", - розповів він.

+42
Бач як - з комфортом вивозили. Тільки в цей раз - до пекла.
11.11.2022 17:55 Відповісти
+36
оні уже встрєтілісь в шатрах с дєвствєнимі ішакамі...
11.11.2022 17:58 Відповісти
+33
11.11.2022 17:57 Відповісти
11.11.2022 17:55 Відповісти
Аллах бы это не одобрил)
11.11.2022 18:04 Відповісти
Зато видосик хороший вышел - Tik-Tok барбекю
11.11.2022 18:10 Відповісти
До Ібліса!
11.11.2022 18:23 Відповісти
В жопу раненый джигит,далеко не улетит...
11.11.2022 19:22 Відповісти
Доо!
11.11.2022 17:56 Відповісти
Дон дон... Бородатый мальчик, предавший своего отца, будет еще много черных пакетов принимать... Дон-Дон, одним словом... созвучным с названием резинового изделия.
номер 2.
11.11.2022 18:14 Відповісти
11.11.2022 17:57 Відповісти
Вилікували миттево: вже в поранених нічого не болить.
11.11.2022 17:57 Відповісти
Який сьогодні насичений день на гарні новини.
11.11.2022 17:57 Відповісти
11.11.2022 17:58 Відповісти
11.11.2022 17:59 Відповісти
Можно уточнить-сколько шайтанов перешли их стадии 200 в 300-тую?
11.11.2022 17:59 Відповісти
В первом, который сам упал: 12 + пилот (была статья вчера на др. сайте)
/Подробностей о самоликвидации не сообщалось./
11.11.2022 18:11 Відповісти
А который не сам упал, который сбили, сколько там?
11.11.2022 19:34 Відповісти
Не знаю, не попадалась такая информация. Думаю, что примерно столько же должно быть. Их же по одному не перевозят.
11.11.2022 19:37 Відповісти
Наоборот
11.11.2022 18:30 Відповісти
Ці потвори не люди, тому і не жаль.
11.11.2022 17:59 Відповісти
БА - БАХ АМБАР
11.11.2022 18:02 Відповісти
Оце ДУЖЕ приємна новина.
Бальзам.
11.11.2022 18:03 Відповісти
Жалко, що другий уйшов. Першому б не так одиноко було б.
11.11.2022 18:05 Відповісти
11.11.2022 18:07 Відповісти
Шайтан-труба...
11.11.2022 18:07 Відповісти
Ех, тепер тік-ток не дорахується "воїнів''.
11.11.2022 18:08 Відповісти
як потрохи карма за Маріуполь вертається до москалів
11.11.2022 18:09 Відповісти
До шайтана на свинарник відправились гік-токери дирова.
ЗСУ-вподобайка!
11.11.2022 18:10 Відповісти
Смерть кадыркинским ********, свободу Ичкерии!
11.11.2022 18:11 Відповісти
Хотели избежать встречи с Аллахом, но...
11.11.2022 18:12 Відповісти
Приємне з корисним. ))
11.11.2022 18:13 Відповісти
11.11.2022 18:17 Відповісти
Замечу, что при ликвидации извращенцев ни одна овца не пострадала.
11.11.2022 18:18 Відповісти
Дон-дон.
11.11.2022 18:19 Відповісти
. дінь-дон . .
11.11.2022 18:22 Відповісти
більше схоже на "бздинь"
11.11.2022 18:26 Відповісти
тепер на них чекатимуть 70 незайманних віслючків
11.11.2022 18:24 Відповісти
По 70 ранее забараненных русских чмобиков.
11.11.2022 18:44 Відповісти
На концерт к кобздону полетiли
11.11.2022 18:44 Відповісти
Смерть кадирівським нелюдям!
11.11.2022 18:49 Відповісти
Вот тока нетреба вичавлювати з нас сльозу про ціх виродках....не ранені а недобиті.....зібрати що залишилось та відправити кадирке....у свинячій шкурі....
11.11.2022 19:09 Відповісти
Шашлик по-українськи, готують тільки ЗСУ.
11.11.2022 19:29 Відповісти
Зараз кацапня почне виття що ми б"ємо по санітарних вертольотах Але показать на збитому вертольоті червоний хрест не зможуть А це - обов"язкова ознака санітарного транспорту!
11.11.2022 19:48 Відповісти
ЛЕПОТА!СЛАВА ЗСУ!
11.11.2022 20:26 Відповісти
А сказати, що просто з кадирівцями, було не достатньо?
11.11.2022 21:19 Відповісти
кадЫркины, сосните ка х,,ца у Украинцев!
11.11.2022 23:20 Відповісти
 
 