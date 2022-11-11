Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви про зруйноване житло
Майже 50 тисяч маріупольців подали заявки на відшкодування знищенного майна через сервіс "Дія".
Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви щодо знищеного та зруйнованого майна у "Дії". Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок. Тисячі маріупольських родин чекають підтримки від держави", - йдеться у повідомленні.
В окупованому Маріуполі, за попередніми даними, загальна площа руйнувань становить понад 2 млн кв. метрів. Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок.
Топ коментарі
+3 Trevo Trow
показати весь коментар11.11.2022 18:16 Відповісти Посилання
+2 5 копійок
показати весь коментар11.11.2022 18:03 Відповісти Посилання
+2 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.11.2022 18:34 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар11.11.2022 18:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар11.11.2022 18:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Trevo Trow
показати весь коментар11.11.2022 18:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Сергій Нік
показати весь коментар11.11.2022 18:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Trevo Trow
показати весь коментар11.11.2022 18:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.11.2022 18:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Густлик Франтишек Печка
показати весь коментар11.11.2022 20:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.11.2022 18:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sergey Azarov #508098
показати весь коментар11.11.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль