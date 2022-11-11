УКР
Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви про зруйноване житло

маріуполь

Майже 50 тисяч маріупольців подали заявки на відшкодування знищенного майна через сервіс "Дія".

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ

"Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви щодо знищеного та зруйнованого майна у "Дії". Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок. Тисячі маріупольських родин чекають підтримки від держави", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Маріуполі, за попередніми даними, загальна площа руйнувань становить понад 2 млн кв. метрів. Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відновлення Маріуполя мають виділити $14,5 мільярда із заарештованих рахунків Росії, - Бойченко

+3
Починати відбудову треба з української школи.
11.11.2022 18:16 Відповісти
+2
У Зелі непочатий край роботи для великого крадівництва.
11.11.2022 18:03 Відповісти
+2
І більше скажу. Визначити в яких містах, регіонах, місцевостях на виборах віддавали голоси за проросійські партії і кандидатів та фінансувати їх в останню чергу. Люди мають відповідати за свої вчинки.
11.11.2022 18:34 Відповісти
У Зелі непочатий край роботи для великого крадівництва.
11.11.2022 18:03 Відповісти
Це точно. Якщо ніхто цих пацанів не буде контролити - то буде людям житло, ага.
11.11.2022 18:04 Відповісти
Починати відбудову треба з української школи.
11.11.2022 18:16 Відповісти
Українські школи їм не потрібні
11.11.2022 18:20 Відповісти
Потрібні, ще й як, просто не всі ще еволюціонували до усвідомлення цього.
11.11.2022 18:40 Відповісти
Скільки відсотків з них волали пуцєн ввєді, 95?
11.11.2022 18:25 Відповісти
За результатами перепису 2001 року в Маріуполі мешкали 44 майже з половиною відсотки росіян, та майже 49 відсотків українців. Не могло бути так багато перевертнів. Це пропаганда створила цей фейк, показуючи по телебаченню виключно інтерв'ю з кацапами. А влада українська дозволила розгулятися там антиукраїнцям, ніяк на це не реагуючи, не притягали таких до відповідальності згідно законодавства. Практично дозволила затравлювати там патріотів. А їх там достатньо, тільки принишкли трохи з цих причин, і це я знаю точно. Але тепер все зміниться обов'язково, кацапня частково вже покинула місто, патріоти повернуться і наведуть там лад, аби влада їх підтримала, а не призначала на керівні посади не українців, як було до війни. І це я також знаю точно.
11.11.2022 20:43 Відповісти
І більше скажу. Визначити в яких містах, регіонах, місцевостях на виборах віддавали голоси за проросійські партії і кандидатів та фінансувати їх в останню чергу. Люди мають відповідати за свої вчинки.
11.11.2022 18:34 Відповісти
Відшкодовувати можна тільки нерухомістю із забороною продавати 10-15 років-інакше все поїде на захід,а борги залишаться тут
11.11.2022 20:05 Відповісти
 
 