Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви про зруйноване житло

Майже 50 тисяч маріупольців подали заявки на відшкодування знищенного майна через сервіс "Дія".

Про це повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 47 тисяч маріупольців подали заяви щодо знищеного та зруйнованого майна у "Дії". Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок. Тисячі маріупольських родин чекають підтримки від держави", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Маріуполі, за попередніми даними, загальна площа руйнувань становить понад 2 млн кв. метрів. Знищено понад 50% усіх багатоповерхівок.

