Кулеба назвав дві важливі вимоги до Росії щодо продовження "зернової угоди"

Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової угоди", проте Росія має виконати ряд умов, щоб не гальмувати цей процес.

В ефірі інформаційного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває в Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), наголосив, що Україна абсолютно зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" із усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в рамках цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Кулеба.

Також він вказав на гальмування дії угоди з боку Росії, назвавши це "тихим саботажем". За словами Кулеби, у дні, коли "зернова угода" працювала без російських інспекторів, кількість суден, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, значно зросла. А у ті дні, коли Росія повернулася до інспекції, почалися проблеми.

"Тому тут є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - додав міністр.