Кулеба назвав дві важливі вимоги до Росії щодо продовження "зернової угоди"

Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової угоди", проте Росія має виконати ряд умов, щоб не гальмувати цей процес.

В ефірі інформаційного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває в Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), наголосив, що Україна абсолютно зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" із усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в рамках цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Кулеба.

Також він вказав на гальмування дії угоди з боку Росії, назвавши це "тихим саботажем". За словами Кулеби, у дні, коли "зернова угода" працювала без російських інспекторів, кількість суден, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, значно зросла. А у ті дні, коли Росія повернулася до інспекції, почалися проблеми.

"Тому тут є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - додав міністр.

Умова одна -звалити кацапії з території України!!!
11.11.2022 18:03 Відповісти
Україна поки виконує всі умови Московії щодо зернової угоди. Но говоримо, що ці умовини виконуємо не ми, але вони. ЄС 8-им пакетом санкцій проти Московії скасували всі сакції, що були введени 7-мим пакетом санкцій. Всі натяки американців на можливі переговори України з Московією базуються на українському нестримному бажанні продовжити зернові угоди на всю морську торгівлю України. Вже вийшли в рейс з українських портів танкера з українською соняшниковою олією, але це ВП та СН намагаються не афішувати.
11.11.2022 18:11 Відповісти
Поки росіяни проводять інспекцію суден що йдуть навантажити зерно в порти Украіни, а не ми інспектуємо судна що йдут навантажити зерно та їнші грузи в порти Московії.
11.11.2022 18:19 Відповісти
"мінсько- нормандські 8 річні мутняки з рашистом "зелених заробітчан при владі ,в Україні" так і нікуя їх не навчили.Одним словом -"Любі договори ,любі угоди ,меморандуми, акти,і т .д з рашистом,це є підпис рашиста , під майбутній конфлікт в кращому випадку, або під війну,як у випадку з Україною" .
11.11.2022 18:25 Відповісти
дурик зелёный кулеба: рот закрой. Анкара контролирует безопасность прохождения. От зешоблы ничего не зависит, кроме видосиков и текстосиков
11.11.2022 18:47 Відповісти
Кулєба = куль #ба. То що з нього взяти?
11.11.2022 21:32 Відповісти
 
 