Відключення світла триватимуть і надалі, - Шмигаль

В Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.

Він зазначив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго" та понад 10 об’єктів генерації. Деякі з них - по кілька разів.

За словами Шмигаля, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше 5 млрд гривень.

"Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушений захід, який потрібен для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що нових ударів росіян не можна відкидати, тому в кожному регіоні наразі здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, а також посилюється система ППО.