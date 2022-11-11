Відключення світла триватимуть і надалі, - Шмигаль
В Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.
Він зазначив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго" та понад 10 об’єктів генерації. Деякі з них - по кілька разів.
За словами Шмигаля, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше 5 млрд гривень.
"Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушений захід, який потрібен для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що нових ударів росіян не можна відкидати, тому в кожному регіоні наразі здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, а також посилюється система ППО.
Гарні новини будуть, коли ми погодимося купувати електроенергію у Європи? По формулі "монако+", тобто: продаємо е/е в Європу по 1х, а потім купуємо її ж у Європи за 3х, а на "5%" доходу ахмєтка добре живе в монако?
Вгадав?)
Ремонтуйте, суки! Купуйте і ремонтуйте! Вам гроші весь світ саме на це виділяє, а не на доміки і машиночкі! Або після нашої перемоги ми прийдемо і доевдемо вже вас до такого стану, коли відремонтувати вас не зможуть навіть лікарі монако)))
З "любов'ю", український незламний народ!