УКР
Відключення світла триватимуть і надалі, - Шмигаль

шмигаль

В Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго" та понад 10 об’єктів генерації. Деякі з них - по кілька разів.

За словами Шмигаля, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше 5 млрд гривень.

"Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушений захід, який потрібен для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - сказав прем'єр-міністр.

КМДА повертатиме ОСББ та ЖБК 75% вартості джерел живлення

Він додав, що нових ударів росіян не можна відкидати, тому в кожному регіоні наразі здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, а також посилюється система ППО.

Автор: 

Шмигаль Денис (4783) відключення світла (1108)
Топ коментарі
+7
хіба то атака))) ось атака!!!
...
глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Минобороны Алексей Резников.

показати весь коментар
11.11.2022 19:07 Відповісти
+5
Дайте я вгадаю.
Гарні новини будуть, коли ми погодимося купувати електроенергію у Європи? По формулі "монако+", тобто: продаємо е/е в Європу по 1х, а потім купуємо її ж у Європи за 3х, а на "5%" доходу ахмєтка добре живе в монако?
Вгадав?)

Ремонтуйте, суки! Купуйте і ремонтуйте! Вам гроші весь світ саме на це виділяє, а не на доміки і машиночкі! Або після нашої перемоги ми прийдемо і доевдемо вже вас до такого стану, коли відремонтувати вас не зможуть навіть лікарі монако)))

З "любов'ю", український незламний народ!
показати весь коментар
11.11.2022 20:16 Відповісти
+4
Поряд дві новини. В одній Шмигаль, в іншій Рєзніков. Якась атака клонів. Наче брати)))
показати весь коментар
11.11.2022 18:49 Відповісти
А взагалі хоть щось ремонтується? Бо складається враження, що там і кінь не валявся - місяць пройшов, жодного покращення.
показати весь коментар
11.11.2022 19:11 Відповісти
Те що Вам по телевізору не показують руйнування енергетичної інфраструктури в результаті обстрілів, не означає що їх нема. Ці руйнування важкі а в деяких випадках критичні. Трансформатори це штучний продукт, інше енергетичне обладнання теж досить коштовне. Тож нажаль повноційне відновлення станом на до 24 лютого 2022 року можливо після закінчення війни і буде тривати роками. Наразі ті подвиги які роблять енергетики це лише дії щоб система якось функціонувала. Нема гарних новин для Вас. При продовженні обстрілів буде ще гірше.
показати весь коментар
11.11.2022 19:53 Відповісти
Саме тому захист критичної енергоструктури мав бути питанням №1 з самого початку війни ( а ще краще - до вторгнення). Але судячи з усього, ніхто палець о палець не вдарив на цьому напрямку.
показати весь коментар
11.11.2022 20:15 Відповісти
Дайте я вгадаю.
Гарні новини будуть, коли ми погодимося купувати електроенергію у Європи? По формулі "монако+", тобто: продаємо е/е в Європу по 1х, а потім купуємо її ж у Європи за 3х, а на "5%" доходу ахмєтка добре живе в монако?
Вгадав?)

Ремонтуйте, суки! Купуйте і ремонтуйте! Вам гроші весь світ саме на це виділяє, а не на доміки і машиночкі! Або після нашої перемоги ми прийдемо і доевдемо вже вас до такого стану, коли відремонтувати вас не зможуть навіть лікарі монако)))

З "любов'ю", український незламний народ!
показати весь коментар
11.11.2022 20:16 Відповісти
коли прем'єр -ссучєний баран шмигаль, а всю енергетику в країні вкрали бандіти, афєрісти і сєпари ахмєтов, каломойський, суркіси, бойко, льовочкін, грігорішин-без відключень не обійтись.
показати весь коментар
11.11.2022 20:06 Відповісти
шмигаль, ти ще нам розкажі про віялові відключення електрики на липських пагорбах м. Києва.
показати весь коментар
11.11.2022 20:22 Відповісти
Спасибі, пане шмигалю! Інакше б ми й здогались би! Ось, виявляється, для чого ви потрібні!
показати весь коментар
11.11.2022 20:56 Відповісти
 
 