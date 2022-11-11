УКР
IT-компанії подарували Україні морський дрон, - Федоров

дрони

ІT-компанії в рамках ініціативи UNITED24 зібрали кошти на третій морський дрон для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

У зборі прийняли участь такі компанії, як Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Вони зможуть самостійно обрати назву для дрона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив збір на флот морських дронів, планують зібрати 100 мільйонів гривень за день

благодійність (593) Федоров Михайло (926) дрони (5334)
Топ коментарі
+14
Замість 600 млн$ на відбудову мрії, перенаправити гроші на виготовлення 2400 одиниць надводних дронів.
Да, і той корабель що зараз будує Туреччина для нас, без засобів ППО, це чергова легка мішень для ворога
11.11.2022 23:49 Відповісти
+9
Не руський, русскій. Русь це Україна.
11.11.2022 23:45 Відповісти
+2
назва вже є:- наступний руський корабель йди на юх!
11.11.2022 23:44 Відповісти
Какаяразніца? В кацапіі нет і не біло ні того, ни другого.
показати весь коментар
12.11.2022 00:07 Відповісти
московітський бо то і є московія з московитами.
показати весь коментар
12.11.2022 00:26 Відповісти
