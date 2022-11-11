IT-компанії подарували Україні морський дрон, - Федоров

ІT-компанії в рамках ініціативи UNITED24 зібрали кошти на третій морський дрон для Збройних сил України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

У зборі прийняли участь такі компанії, як Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Вони зможуть самостійно обрати назву для дрона.

