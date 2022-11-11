IT-компанії подарували Україні морський дрон, - Федоров
ІT-компанії в рамках ініціативи UNITED24 зібрали кошти на третій морський дрон для Збройних сил України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
У зборі прийняли участь такі компанії, як Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Вони зможуть самостійно обрати назву для дрона.
Да, і той корабель що зараз будує Туреччина для нас, без засобів ППО, це чергова легка мішень для ворога
Хвалиться як ЗСУ вправно воює незважаючи на його саботаж