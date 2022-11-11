УКР
ППО, енергетика та біженці: Шольц назвав пріоритетні напрямки допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що допомога України має вирішувати три пріоритетні завдання.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Насамперед Шольц вважає, що потрібно забезпечити захист українських міст від російських атак. Канцлер також високо оцінив ефективність німецького ЗРК Iris-T.

По-друге, зруйновану критичну інфраструктуру потрібно швидко відновлювати, додав канцлер.

По-третє, Шольц вважає, що необхідно підготуватись до прибуття нової хвилі біженців з України через російські атаки на інфраструктуру.

Шольц також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він два роки готувався до війни. На думку канцлера, Путін лише шукав привід для початку війни проти України.

тормоз,конечно...но это не меркель.
12.11.2022 00:10 Відповісти
Пишаюся колегами з Diehl (хоча сам причетности не маю).

Іриски чекає гарне майбутнє, а ділівців -- відмінні бізнес-перспективи. Апаратура показує себе в умовах реальної війни, і на це дивиться увесь світ.

Ще раз подяка Німеччині. 🇩🇪🇺🇦
12.11.2022 00:46 Відповісти
За помощь, конечно, спасибо.

Это очень важно для Украины сегодня ( Это было важно и вчера, когда канцлером была фрау Меркель).

В тоже время, говоря об оружии защиты (ППО), и о том, что нужно Украине сегодня, нельзя «забыть» о наступательном тяжелом вооружении.
Это могут быть немецкие танки Леопарды, другая бронетехника и ракетные системы.

Хочется надеяться, что этот день настанет и Германия будет в авангарде этого процесса.

P.S. Отдельное спасибо Германии за отлично организованный приём украинских беженцев
12.11.2022 05:41 Відповісти
 
 