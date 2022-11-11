ППО, енергетика та біженці: Шольц назвав пріоритетні напрямки допомоги Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що допомога України має вирішувати три пріоритетні завдання.
Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Насамперед Шольц вважає, що потрібно забезпечити захист українських міст від російських атак. Канцлер також високо оцінив ефективність німецького ЗРК Iris-T.
По-друге, зруйновану критичну інфраструктуру потрібно швидко відновлювати, додав канцлер.
По-третє, Шольц вважає, що необхідно підготуватись до прибуття нової хвилі біженців з України через російські атаки на інфраструктуру.
Шольц також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він два роки готувався до війни. На думку канцлера, Путін лише шукав привід для початку війни проти України.
Іриски чекає гарне майбутнє, а ділівців -- відмінні бізнес-перспективи. Апаратура показує себе в умовах реальної війни, і на це дивиться увесь світ.
Ще раз подяка Німеччині. 🇩🇪🇺🇦
Это очень важно для Украины сегодня ( Это было важно и вчера, когда канцлером была фрау Меркель).
В тоже время, говоря об оружии защиты (ППО), и о том, что нужно Украине сегодня, нельзя «забыть» о наступательном тяжелом вооружении.
Это могут быть немецкие танки Леопарды, другая бронетехника и ракетные системы.
Хочется надеяться, что этот день настанет и Германия будет в авангарде этого процесса.
P.S. Отдельное спасибо Германии за отлично организованный приём украинских беженцев