ППО, енергетика та біженці: Шольц назвав пріоритетні напрямки допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що допомога України має вирішувати три пріоритетні завдання.

Про це повідомляє Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Насамперед Шольц вважає, що потрібно забезпечити захист українських міст від російських атак. Канцлер також високо оцінив ефективність німецького ЗРК Iris-T.

По-друге, зруйновану критичну інфраструктуру потрібно швидко відновлювати, додав канцлер.

По-третє, Шольц вважає, що необхідно підготуватись до прибуття нової хвилі біженців з України через російські атаки на інфраструктуру.

Шольц також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що він два роки готувався до війни. На думку канцлера, Путін лише шукав привід для початку війни проти України.