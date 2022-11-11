УКР
Дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Про це Шольц заявив у п’ятницю під час дискусії, організованої мовником RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу – часто дуже тривалі", – сказав він.

Однак, на думку німецького канцлера, війна Путіна перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню: "Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц пообіцяв Зеленському подальшу допомогу у сферах енергетичної інфраструктури та протиповітряної оборони

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії.

"Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння", – сказав він.

Канцлер Німеччини згадав про переговори, які вів із Путіним у Москві незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент РФ вимагав у Шольца, щоби в Україні не було "ніяких ракет, які загрожують Москві" і щоб Україна не вступала до НАТО, а також статус окремих областей на сході України.

"Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося", – наголосив він.

+24
Ніколи не думав, що це скажу, але...
Шольц правий на 1000% 👍
показати весь коментар
11.11.2022 23:21 Відповісти
+16
Український часопис

@falledlenin

·

https://twitter.com/falledlenin/status/1591073895045816320 7 ч

В цей день 1997 року народився Степан Чубенко - 16-річний школяр, 25.07.2014 вбитий бойовиками за проукраїнську позицію. Нагороджений відзнакою "Народний Герой України", орденом "За мужність" III ступеня.
Двоє його вбивць переховуються в Росії, ще один в окупованому Криму.

показати весь коментар
11.11.2022 23:35 Відповісти
+14
Ми не будемо вести переговори з військовими злочинцями. Росія має бути притягнута до відповідальності за розпочату нею війну. Європейці платили вищі ціни за продукти харчування та паливо, українці платили життям.
показати весь коментар
11.11.2022 23:26 Відповісти
прозрел или шо?
показати весь коментар
11.11.2022 23:21 Відповісти
В остаточне прозріння повіримо, коли узріємо колону Леопардів-2 мирно шльопаючими гусеницями по львівській бруківці на східному виїзді з міста десь в районі Винників 🤔🧐😁
показати весь коментар
11.11.2022 23:26 Відповісти
Навіть Шольц розуміє, а наш пан рєзніков пропонує Крим залишити кацапам на 7 років. (раніше вони у березні з арахамвєю дарували Крим на всі 15)
показати весь коментар
11.11.2022 23:39 Відповісти
хз...може башлять перестали
показати весь коментар
11.11.2022 23:49 Відповісти
Просто ЗСУ - отличные дипломаты, убедят даже Шольца не валять Шольца. В отличие от зелени, которая не факт что школьный диплом без взятки смогла бы получить.
показати весь коментар
12.11.2022 00:37 Відповісти
Нє, ну чувак маладєц, явно починає щось доганяти
показати весь коментар
11.11.2022 23:22 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 23:26 Відповісти
Про що це ви, які там вони ще можуть зубенятка стискувати своїми беззубими пащеками🤔🧐😁 Рассєяцька стоматологія це оксюморон, як горячій снєг,- поняття несумісні
показати весь коментар
11.11.2022 23:32 Відповісти
та то на раїсі група нарків є - отакі пости штампує цілодобово
показати весь коментар
11.11.2022 23:39 Відповісти
обдолбаные ******* чего то решили что это русский город...с *** ли?
показати весь коментар
11.11.2022 23:50 Відповісти
Дикари, Сэр.
показати весь коментар
11.11.2022 23:54 Відповісти
у чувака айкью зростайе по восходящей...
не накаркать бы...
показати весь коментар
11.11.2022 23:31 Відповісти
Слава юному герою! Серце щемить за таких хлопчиків...вічна Слава йому!
показати весь коментар
11.11.2022 23:55 Відповісти
Интерпол отказался выдать убийц Украине. Почему РФ не исключили из етой организации?
показати весь коментар
12.11.2022 00:08 Відповісти
Бляха муха Німці проснулись. На G-20 русні труба, я так розумію
показати весь коментар
11.11.2022 23:35 Відповісти
труба цэ колы нима денюх на водку...якщо хтось трахнэ фюрера пид видеокамеру то даже не полутруба.
показати весь коментар
11.11.2022 23:41 Відповісти
А Шольц-то - зовсім дорослий став.
показати весь коментар
11.11.2022 23:39 Відповісти
скоро волосы начнут расти...
показати весь коментар
11.11.2022 23:42 Відповісти
Кремлівський голомозий многодовОчки весь світ від літаргічного сну пробудив.
показати весь коментар
11.11.2022 23:51 Відповісти
якщо ще й із 100 "Леопардів" передасть Україні,то взагалі буде український європеєць
показати весь коментар
12.11.2022 00:00 Відповісти
Це ж німці, московитів ненавидять генетично. Бюргери порахували що слаба раха вигідніше дешевого газу
показати весь коментар
12.11.2022 00:11 Відповісти
German Social Democrats overwhelmingly love Moscovites. Also genetically.

Scholz did not tell his voters
back in Fevruary transparently,
why he had been in Moskow,
which were Putin's demands,
and what his answers were.

Scholz tends to have dementia,
because he can not "remember"
much after a couple of years,
especially details.

If U.S. would not have sent huge amount
of storage weapons piled up by conservatives, German Scholz would not have helped at all.

The German economic with the U.S.
is USD12 bio a month, while the energy
raw materials purchases by Germoney of
Russia amount to USD25 bio a year.

So it was clear, that Germoney would cling to where the money is,
and that could have been Russia,
but currently is the USA.

Putin is an autistic handicapped,
that just had chosen the wrong time:
5 years later something,
without annoying China
for not finishing Kijew City before
the start of the Paralympics.

China currently builds one aircraft carrier a year.

Gas pipelines into south-east Asia could have been commissioned.

Putin was too eager,
wanting to become a Rus hero in his dreams.
показати весь коментар
12.11.2022 02:49 Відповісти
Шольц прямо переродился...респект немчуре!
показати весь коментар
12.11.2022 00:13 Відповісти
Судять по справам. А тут воно пісяє в штани.
показати весь коментар
12.11.2022 05:34 Відповісти
Ну а чьо? За парєбріком кажуть про перемовини "с учьотом сложившихся рєалій"?
Дик ось ці реалії: вони нахабно і брутально насрали на усі норми міжнародного права та порушили усі підписані ними ж самими раніше договори та зобов'язання. Так що "с учьотом" означає для них лише кримінальне покарання за злочини з трильйонними репараціями Україні.
показати весь коментар
12.11.2022 00:39 Відповісти
Да дело, собственно, не в "прозрении" Щольца после военных успехов Украины. Все всё понимали изначально на уровне руководства стран, европейцы же не тупые. Просто человек проявлял нормальную и естественную реакцию попытаться предотвратить драку попыткой поговорить, пытался сдержать бесноватого бандита диалогом, потому что драка - это дикие убытки для всех (жизнями, деньгами, экологией, временем и перспективами), что в принципе и произошло - весь мир, а особенно Украина, будет раны зализывать десятилетиями после такого кошмара. Ясно, что любой человек, как и любая страна, пытаются до последнего сохранить свою зону комфорта. Но уже и слепому видно, что этим ублюдком ленинградским разговаривать невозможно и бессмысленно. Поэтому риторика, как и ответные действия ужесточаются последовательно. Не радикально и не лавинообразно, потому что надо помнить, что у маньяка и ядерное оружие есть, но последовательно. Придёт время (и скорее раньше, чем позже) и эту недоделанную кремлёвскую пародию на Николая І будут уже открыто бить ногами в живот.

Как говорил, Фридрих Вильгельм Ницше : "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов". Вот что-то подобное и демонстрирует ЕС и, в частности, Шольц с Макроном. У нас просто выдержки не хватает, потому что люди гибнут, света / воды нет, беженцев миллионы, всё заминировано - но если смотреть на ситуацию из США / Англии / ЕС, то намордник плетут по графику. Скоро одевать начнут.
показати весь коментар
12.11.2022 01:04 Відповісти
А бабка меркель такого не скаже...
показати весь коментар
12.11.2022 05:22 Відповісти
 
 