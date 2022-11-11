Дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.
Про це Шольц заявив у п’ятницю під час дискусії, організованої мовником RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу – часто дуже тривалі", – сказав він.
Однак, на думку німецького канцлера, війна Путіна перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню: "Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів".
Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії.
"Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння", – сказав він.
Канцлер Німеччини згадав про переговори, які вів із Путіним у Москві незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент РФ вимагав у Шольца, щоби в Україні не було "ніяких ракет, які загрожують Москві" і щоб Україна не вступала до НАТО, а також статус окремих областей на сході України.
"Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося", – наголосив він.
Шольц правий на 1000% 👍
не накаркать бы...
@falledlenin
·
https://twitter.com/falledlenin/status/1591073895045816320 7 ч
В цей день 1997 року народився Степан Чубенко - 16-річний школяр, 25.07.2014 вбитий бойовиками за проукраїнську позицію. Нагороджений відзнакою "Народний Герой України", орденом "За мужність" III ступеня.
Двоє його вбивць переховуються в Росії, ще один в окупованому Криму.
Scholz did not tell his voters
back in Fevruary transparently,
why he had been in Moskow,
which were Putin's demands,
and what his answers were.
Scholz tends to have dementia,
because he can not "remember"
much after a couple of years,
especially details.
If U.S. would not have sent huge amount
of storage weapons piled up by conservatives, German Scholz would not have helped at all.
The German economic with the U.S.
is USD12 bio a month, while the energy
raw materials purchases by Germoney of
Russia amount to USD25 bio a year.
So it was clear, that Germoney would cling to where the money is,
and that could have been Russia,
but currently is the USA.
Putin is an autistic handicapped,
that just had chosen the wrong time:
5 years later something,
without annoying China
for not finishing Kijew City before
the start of the Paralympics.
China currently builds one aircraft carrier a year.
Gas pipelines into south-east Asia could have been commissioned.
Putin was too eager,
wanting to become a Rus hero in his dreams.
Дик ось ці реалії: вони нахабно і брутально насрали на усі норми міжнародного права та порушили усі підписані ними ж самими раніше договори та зобов'язання. Так що "с учьотом" означає для них лише кримінальне покарання за злочини з трильйонними репараціями Україні.
Как говорил, Фридрих Вильгельм Ницше : "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов". Вот что-то подобное и демонстрирует ЕС и, в частности, Шольц с Макроном. У нас просто выдержки не хватает, потому что люди гибнут, света / воды нет, беженцев миллионы, всё заминировано - но если смотреть на ситуацию из США / Англии / ЕС, то намордник плетут по графику. Скоро одевать начнут.