Дипломатичне вирішення війни в Україні наразі неможливе, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне вирішення питання припинення війни в Україні наразі неможливе.

Про це Шольц заявив у п’ятницю під час дискусії, організованої мовником RND, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу – часто дуже тривалі", – сказав він.

Однак, на думку німецького канцлера, війна Путіна перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню: "Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів".

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії.

"Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння", – сказав він.

Канцлер Німеччини згадав про переговори, які вів із Путіним у Москві незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент РФ вимагав у Шольца, щоби в Україні не було "ніяких ракет, які загрожують Москві" і щоб Україна не вступала до НАТО, а також статус окремих областей на сході України.

"Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося", – наголосив він.