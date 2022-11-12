УКР
Євростат фіксує зменшення кількості українських біженців у Польщі, Німеччині та Франції

За даними Європейського статистичного бюро, кількість громадян України, які отримують притулок в європейських країнах, у вересні скоротилася, найбільше - в Польщі, Німеччині та Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що Польща прийняла у вересні на 13 735 осіб менше у порівняно з серпнем, а кількість громадян України, яким запропонували тимчасовий захист у Франції та Німеччині, зменшилася на 10 160 та 2 830 відповідно.

Водночас збільшення кількості українських біженців у вересні було зафіксовано в таких країнах, як Ірландія, Данія та Кіпр.

У Євростаті зазначили, що відносно чисельності населення країн ЄС найвище співвідношення громадян України, яким було надано тимчасовий захист, зафіксовано в Естонії (1,8 на тисячу жителів), Польщі (1,4) та Литві, Латвії та Ірландії (по 1,0).

Загалом з 24 лютого найбільше українців отримали тимчасовий захист у Польщі – 1,4 мільйона, за нею йдуть Німеччина (813 725), Іспанія (145 825) та Болгарія (134 790).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділила €100 млн на підтримку українських біженців

біженці (1944) українці (2578) Євросоюз (14017)
12.11.2022 01:39 Відповісти
Звичайно, велика подяка країнам, які дали прихисток нашим людям, допомогли чим могли, але...але вічно так тривати не може і утримувати за "просто так" теж. Тим більше, що біженці є там різні(давайте будемо відверті)
Цякаво зараз було б подивитися на статистику, якби з перших місяців війни, Євросоюз відмовляв би кабєлям призовного віку з України у безкоштовному житлі+виплати. Скільки охочих залишилися б там. Думаю, кількість біженців була б меншою відсотків на 30.
А якщо "кабєлів призовного віку з України" не випускають за межі нашої держави, - то звідки вони там взялися? Всі "кабелі" тут, в Україні. Хоча могли б заробляти гроші, пересилати в Україну, підтримувати фінансово нашу боротьбу з кацапами. Але через наших дебілів у владі вони змушені сидіти на шиї держави, перебиватися з хліба на воду, і не приносити користі ні собі, ні людям...
