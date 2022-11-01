Єврокомісія виділила €100 млн на підтримку українських біженців

Єврокомісія виділяє ще 100 мільйонів євро для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України.

Про це повідомили в Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, що приймають у себе велику кількість біженців. Це рішення прийнято після глобальної благодійної акції Stand Up For Ukraine від 9 квітня, під час якої Єврокомісія взяла зобов’язання виділити до €400 мільйонів на підтримку біженців з України", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, перший транш у розмірі €248 мільйонів був виділений у травні для п’яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий транш із фондів ЄС, що призначені для внутрішніх справ, спрямовується на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.

Країни можуть скористатися цими ресурсами, щоб продовжувати надавати біженцям з України допомогу. Йдеться, зокрема, про забезпечення продовольством, доступ до транспорту та надання тимчасового притулку.

Ці кошти мають також підвищити спроможність країн-членів інтегрувати у соціальне життя українських громадян, включаючи найбільш уразливі категорії, зокрема дітей без супроводження.

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За інформацією ЄК, решта €52 млн із загальної суми у €400 млн благодійного внеску Європейської комісії будуть виділені невдовзі на розвиток проєктів з підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових помешкань, якісної психологічної допомоги тощо.

Як повідомлялося, від початку воєнного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, ЄС надає Україні політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Вперше в історії ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та соціальний захист на території країн ЄС.