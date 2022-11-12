ЗСУ завершують визволення правого берега Херсонщини, - ISW

Українські військові у Херсонській області продовжують просуватися до Дніпра. Наші воїни переслідують ворога, який намагається втекти на інший берег річки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що наразі важко встановити, скільки окупантів ще залишається на західному березі.

"Супутникові знімки підтверджують, що російські війська зруйнували Антонівський та Залізничний міст (поблизу Херсона) та мостову дамбу Нової Каховки (на схід від Херсона поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро та Дарівський міст (на північний схід від Херсона) над річкою Інгулець в останній спробі заблокувати наступ українців у напрямку центральної Херсонської області", - вказали у звіті ISW.

Фахівці також інформують, що геолокаційні супутникові зображення вказують і на те, що загарбники підготували першу та другу лінії оборони на південь від Дніпра та, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що найближчими днями ЗСУ продовжать консолідацію контролю над правим берегом Дніпра.

Водночас аналітики розповіли, що 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області, а саме:

- просунулися до міста Херсон вздовж траси Т1501 із заходу та М14 з півночі та взяли під контроль місто й кілька прилеглих населених пунктів уздовж цих доріг.

- взяли під контроль Киселівку та Чорнобаївку, два критично важливих населених пункти вздовж траси М14 на північний захід від Херсона.

- пройшли на південь трасою Т1505 з позицій у Снігурівці (на північний схід від кордону Херсонсько-Миколаївської області) і звільнили кілька населених пунктів на цій лінії, зокрема Лиманець та Інгулець.

- увійшли до Берислава (60 км на схід від Херсона) та населені пункти вздовж траси Р47 (яка на захід від району Берислава до Херсона), зокрема у Тягинці - селище між Херсоном і Бериславом, безпосередньо на західному березі Дніпра.

"Найближчими днями українські сили продовжуватимуть просуватися основними дорогами в напрямку Дніпра та звільняти додаткові населені пункти", - додали в ISW.