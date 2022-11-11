УКР
Новини Війна
ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України

Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще вчора військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.

Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

При цьому вона зазначила, що командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на деокупованих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На правому березі Дніпра залишаються війська РФ, ЗСУ готові до підступних дій ворога, - ОК "Південь"

"Робота в цьому напрямі нами триває. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їхня площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо минулої доби ми говорили про 260 квадратних кілометрів", - сказала Гуменюк.

Спікер Сил оборони Півдня також звернула увагу на те, що ще є території, на яких можуть бути ворожі залишки.

Херсон (3570) Гуменюк Наталія (804) деокупація (951) Херсонська область (6129)
+12
кримська зима@Wintercrim

Трохи цікавих думок, які я сьогодні почув на базарі:

- такими темпами они скоро будут здесь
- а у кого-то еще есть украинский паспорт
- татары тут всех зарежут
- опять поедут поезда дружбы с бандеровцами
- у путена все по плану
- стримаусаго жалко, такой молодой
- это ж надо будет рубли на гривны менять
- в Крыму будет концлагерь
- у меня родственники в магнитогорске
- нужно провести мобилизацию в иране, кндр и КИТАЕ Карл!
- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел
- от выборов в США зависит судьба Крыма
- я купил квартиру в Крыму в ипотеку
- вместе с Украиной приедут ЛГБТ и всех изнасилуют
- у нас самая обеспеченная армия, давайте собирем им на теплые носки
- теперь хохлы смогут взорвать в Херсоне грязную бомбу
- Крым - последний рубеж обороны
- украинцы скачают у крымчан кровь и перельют в украинцев
- крымчанам поставят в паспорт отметку и не будут платить пенсию
- росия отключит всем газ и ВСЕ замерзнут
- украинцы отнимут всю недвижимость и построят базы НАТО
- зеленский поставит лысого вместо аксенова
11.11.2022 23:52 Відповісти
+11
11.11.2022 23:52 Відповісти
+8
Прекрасні новини від наших воїнів. Героям слава !!!
11.11.2022 23:48 Відповісти
Прекрасні новини від наших воїнів. Героям слава !!!
11.11.2022 23:48 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!

СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
11.11.2022 23:49 Відповісти
11.11.2022 23:52 Відповісти
11.11.2022 23:52 Відповісти
З останнього заволав просто!!! Так от чого Лисий так довго чекав
12.11.2022 00:18 Відповісти
Доречі, стосовно колаборантів, то деякі ідеї дуже не погані
12.11.2022 02:41 Відповісти
"- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел"..
- это все из-за Москвы, нужно превратить Москву в пепел..
12.11.2022 15:53 Відповісти
кароче кацапы всегда были чемпионами по сдрыснуть по быстрому..
11.11.2022 23:54 Відповісти
а в это время, днепр севернее херсона ))
11.11.2022 23:55 Відповісти
Давайте вип'ємо за звільнений Херсон
І за херсонців що цього чекали
За Воїнів-Героїв з ЗСУ
Що крок за кроком день чудовий наближали

Пом'янемо всіх тих хто не дожив
Хто не дійшов і хто не дочекався
І проклянемо знову ворогів
Щоб рід їх проклятий навіки обірвався

Іще попереду багато днів війни
Ми всі пройдемо цей пекельний прес
Але для радості сьогодні привід є
Херсон воскрес! Воістину Воскрес!
11.11.2022 23:56 Відповісти
С одной стороны, Израиль ,,не поставляет вооружение Украине,, , но с другой стороны, в Херсонской области замечен израильский бронеавтомобиль GAIA Amir, применяемый ВСУ !?

Многоцелевой бронированный автомобиль Amir с противоминной защитой, вместимостью до 12 человек, разработан израильской компанией Gaia Automotive Industries.
Он предназначен для проведения разведывательных миссий, оперативных действий, транспортировки личного состава, доставки грузов на передовую (до 3 тонн), эвакуации раненых и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
11.11.2022 23:57 Відповісти
..Они ещё в начале войны военный госпиталь подарили, сейчас - бронеавтомобиль, то есть - две штуки в виде помощи; ну, это больше чем ноль, и то хорошо..
12.11.2022 15:58 Відповісти
12.11.2022 00:30 Відповісти
Про онукiв та хохлов - пiпець!
12.11.2022 00:50 Відповісти
главное, что их правильные мысли начинают посещать.... ))
12.11.2022 01:00 Відповісти
💙💛👍
12.11.2022 01:33 Відповісти
"я не знаю хто там в1джимаэ танки, но ми отжали вертольот!" ))
https://twitter.com/i/status/1591176411137847297
12.11.2022 00:33 Відповісти
«Вчера состоялось заседание СНБО, действуем согласно нашему плану. Никого не боимся, без паники, все под контролем», - подчеркнул Владимир Зеленский

Рабочая поездка Президента в Херсонскую область

12 февраля 2022 года - 15:11
12.11.2022 00:53 Відповісти
12.11.2022 00:58 Відповісти
12.11.2022 01:29 Відповісти
12.11.2022 01:24 Відповісти
 
 