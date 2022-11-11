ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України

Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще вчора військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.

Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

При цьому вона зазначила, що командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на деокупованих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

"Робота в цьому напрямі нами триває. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їхня площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо минулої доби ми говорили про 260 квадратних кілометрів", - сказала Гуменюк.

Спікер Сил оборони Півдня також звернула увагу на те, що ще є території, на яких можуть бути ворожі залишки.