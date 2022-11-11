ЗСУ звільнили понад 3000 квадратних кілометрів на півдні України
Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще вчора військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.
Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
При цьому вона зазначила, що командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на деокупованих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".
"Робота в цьому напрямі нами триває. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їхня площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо минулої доби ми говорили про 260 квадратних кілометрів", - сказала Гуменюк.
Спікер Сил оборони Півдня також звернула увагу на те, що ще є території, на яких можуть бути ворожі залишки.
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Трохи цікавих думок, які я сьогодні почув на базарі:
- такими темпами они скоро будут здесь
- а у кого-то еще есть украинский паспорт
- татары тут всех зарежут
- опять поедут поезда дружбы с бандеровцами
- у путена все по плану
- стримаусаго жалко, такой молодой
- это ж надо будет рубли на гривны менять
- в Крыму будет концлагерь
- у меня родственники в магнитогорске
- нужно провести мобилизацию в иране, кндр и КИТАЕ Карл!
- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел
- от выборов в США зависит судьба Крыма
- я купил квартиру в Крыму в ипотеку
- вместе с Украиной приедут ЛГБТ и всех изнасилуют
- у нас самая обеспеченная армия, давайте собирем им на теплые носки
- теперь хохлы смогут взорвать в Херсоне грязную бомбу
- Крым - последний рубеж обороны
- украинцы скачают у крымчан кровь и перельют в украинцев
- крымчанам поставят в паспорт отметку и не будут платить пенсию
- росия отключит всем газ и ВСЕ замерзнут
- украинцы отнимут всю недвижимость и построят базы НАТО
- зеленский поставит лысого вместо аксенова
- это все из-за Москвы, нужно превратить Москву в пепел..
І за херсонців що цього чекали
За Воїнів-Героїв з ЗСУ
Що крок за кроком день чудовий наближали
Пом'янемо всіх тих хто не дожив
Хто не дійшов і хто не дочекався
І проклянемо знову ворогів
Щоб рід їх проклятий навіки обірвався
Іще попереду багато днів війни
Ми всі пройдемо цей пекельний прес
Але для радості сьогодні привід є
Херсон воскрес! Воістину Воскрес!
Многоцелевой бронированный автомобиль Amir с противоминной защитой, вместимостью до 12 человек, разработан израильской компанией Gaia Automotive Industries.
Он предназначен для проведения разведывательных миссий, оперативных действий, транспортировки личного состава, доставки грузов на передовую (до 3 тонн), эвакуации раненых и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
https://twitter.com/i/status/1591176411137847297
