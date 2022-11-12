ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины
Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров, хотя еще вчера военные ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом она отметила, что командованию Сил обороны Украины известно о том, что на деоккупированных территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "стараются, наверное, создать диверсионные меры".
"Работа в этом направлении нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если за прошедшие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах", - сказала Гуменюк.
Спикер Сил обороны юга также обратила внимание на то, что еще есть территории, на которых могут находиться вражеские остатки.
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Трохи цікавих думок, які я сьогодні почув на базарі:
- такими темпами они скоро будут здесь
- а у кого-то еще есть украинский паспорт
- татары тут всех зарежут
- опять поедут поезда дружбы с бандеровцами
- у путена все по плану
- стримаусаго жалко, такой молодой
- это ж надо будет рубли на гривны менять
- в Крыму будет концлагерь
- у меня родственники в магнитогорске
- нужно провести мобилизацию в иране, кндр и КИТАЕ Карл!
- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел
- от выборов в США зависит судьба Крыма
- я купил квартиру в Крыму в ипотеку
- вместе с Украиной приедут ЛГБТ и всех изнасилуют
- у нас самая обеспеченная армия, давайте собирем им на теплые носки
- теперь хохлы смогут взорвать в Херсоне грязную бомбу
- Крым - последний рубеж обороны
- украинцы скачают у крымчан кровь и перельют в украинцев
- крымчанам поставят в паспорт отметку и не будут платить пенсию
- росия отключит всем газ и ВСЕ замерзнут
- украинцы отнимут всю недвижимость и построят базы НАТО
- зеленский поставит лысого вместо аксенова
- это все из-за Москвы, нужно превратить Москву в пепел..
І за херсонців що цього чекали
За Воїнів-Героїв з ЗСУ
Що крок за кроком день чудовий наближали
Пом'янемо всіх тих хто не дожив
Хто не дійшов і хто не дочекався
І проклянемо знову ворогів
Щоб рід їх проклятий навіки обірвався
Іще попереду багато днів війни
Ми всі пройдемо цей пекельний прес
Але для радості сьогодні привід є
Херсон воскрес! Воістину Воскрес!
Многоцелевой бронированный автомобиль Amir с противоминной защитой, вместимостью до 12 человек, разработан израильской компанией Gaia Automotive Industries.
Он предназначен для проведения разведывательных миссий, оперативных действий, транспортировки личного состава, доставки грузов на передовую (до 3 тонн), эвакуации раненых и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
https://twitter.com/i/status/1591176411137847297
Рабочая поездка Президента в Херсонскую область
12 февраля 2022 года - 15:11