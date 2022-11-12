РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости Война
3 254 22

ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

зсу

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров, хотя еще вчера военные ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом она отметила, что командованию Сил обороны Украины известно о том, что на деоккупированных территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "стараются, наверное, создать диверсионные меры".

Читайте также: На правом берегу Днепра остаются войска РФ, ВСУ готовы к коварным действиям врага, - ОК "Південь"

"Работа в этом направлении нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если за прошедшие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах", - сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга также обратила внимание на то, что еще есть территории, на которых могут находиться вражеские остатки.

Автор: 

Херсон (3023) Гуменюк Наталья (577) деоккупация (848) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
кримська зима@Wintercrim

Трохи цікавих думок, які я сьогодні почув на базарі:

- такими темпами они скоро будут здесь
- а у кого-то еще есть украинский паспорт
- татары тут всех зарежут
- опять поедут поезда дружбы с бандеровцами
- у путена все по плану
- стримаусаго жалко, такой молодой
- это ж надо будет рубли на гривны менять
- в Крыму будет концлагерь
- у меня родственники в магнитогорске
- нужно провести мобилизацию в иране, кндр и КИТАЕ Карл!
- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел
- от выборов в США зависит судьба Крыма
- я купил квартиру в Крыму в ипотеку
- вместе с Украиной приедут ЛГБТ и всех изнасилуют
- у нас самая обеспеченная армия, давайте собирем им на теплые носки
- теперь хохлы смогут взорвать в Херсоне грязную бомбу
- Крым - последний рубеж обороны
- украинцы скачают у крымчан кровь и перельют в украинцев
- крымчанам поставят в паспорт отметку и не будут платить пенсию
- росия отключит всем газ и ВСЕ замерзнут
- украинцы отнимут всю недвижимость и построят базы НАТО
- зеленский поставит лысого вместо аксенова
показать весь комментарий
11.11.2022 23:52 Ответить
+11
показать весь комментарий
11.11.2022 23:52 Ответить
+8
Прекрасні новини від наших воїнів. Героям слава !!!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прекрасні новини від наших воїнів. Героям слава !!!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:48 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!

СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:49 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 23:52 Ответить
кримська зима@Wintercrim

Трохи цікавих думок, які я сьогодні почув на базарі:

- такими темпами они скоро будут здесь
- а у кого-то еще есть украинский паспорт
- татары тут всех зарежут
- опять поедут поезда дружбы с бандеровцами
- у путена все по плану
- стримаусаго жалко, такой молодой
- это ж надо будет рубли на гривны менять
- в Крыму будет концлагерь
- у меня родственники в магнитогорске
- нужно провести мобилизацию в иране, кндр и КИТАЕ Карл!
- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел
- от выборов в США зависит судьба Крыма
- я купил квартиру в Крыму в ипотеку
- вместе с Украиной приедут ЛГБТ и всех изнасилуют
- у нас самая обеспеченная армия, давайте собирем им на теплые носки
- теперь хохлы смогут взорвать в Херсоне грязную бомбу
- Крым - последний рубеж обороны
- украинцы скачают у крымчан кровь и перельют в украинцев
- крымчанам поставят в паспорт отметку и не будут платить пенсию
- росия отключит всем газ и ВСЕ замерзнут
- украинцы отнимут всю недвижимость и построят базы НАТО
- зеленский поставит лысого вместо аксенова
показать весь комментарий
11.11.2022 23:52 Ответить
З останнього заволав просто!!! Так от чого Лисий так довго чекав
показать весь комментарий
12.11.2022 00:18 Ответить
Доречі, стосовно колаборантів, то деякі ідеї дуже не погані
показать весь комментарий
12.11.2022 02:41 Ответить
"- это все из-за НАТО, нужно превратить Лондон в пепел"..
- это все из-за Москвы, нужно превратить Москву в пепел..
показать весь комментарий
12.11.2022 15:53 Ответить
кароче кацапы всегда были чемпионами по сдрыснуть по быстрому..
показать весь комментарий
11.11.2022 23:54 Ответить
а в это время, днепр севернее херсона ))
показать весь комментарий
11.11.2022 23:55 Ответить
Давайте вип'ємо за звільнений Херсон
І за херсонців що цього чекали
За Воїнів-Героїв з ЗСУ
Що крок за кроком день чудовий наближали

Пом'янемо всіх тих хто не дожив
Хто не дійшов і хто не дочекався
І проклянемо знову ворогів
Щоб рід їх проклятий навіки обірвався

Іще попереду багато днів війни
Ми всі пройдемо цей пекельний прес
Але для радості сьогодні привід є
Херсон воскрес! Воістину Воскрес!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:56 Ответить
С одной стороны, Израиль ,,не поставляет вооружение Украине,, , но с другой стороны, в Херсонской области замечен израильский бронеавтомобиль GAIA Amir, применяемый ВСУ !?

Многоцелевой бронированный автомобиль Amir с противоминной защитой, вместимостью до 12 человек, разработан израильской компанией Gaia Automotive Industries.
Он предназначен для проведения разведывательных миссий, оперативных действий, транспортировки личного состава, доставки грузов на передовую (до 3 тонн), эвакуации раненых и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=CvLmItWYUJM
показать весь комментарий
11.11.2022 23:57 Ответить
..Они ещё в начале войны военный госпиталь подарили, сейчас - бронеавтомобиль, то есть - две штуки в виде помощи; ну, это больше чем ноль, и то хорошо..
показать весь комментарий
12.11.2022 15:58 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 00:30 Ответить
Про онукiв та хохлов - пiпець!
показать весь комментарий
12.11.2022 00:50 Ответить
главное, что их правильные мысли начинают посещать.... ))
показать весь комментарий
12.11.2022 01:00 Ответить
💙💛👍
показать весь комментарий
12.11.2022 01:33 Ответить
"я не знаю хто там в1джимаэ танки, но ми отжали вертольот!" ))
https://twitter.com/i/status/1591176411137847297
показать весь комментарий
12.11.2022 00:33 Ответить
«Вчера состоялось заседание СНБО, действуем согласно нашему плану. Никого не боимся, без паники, все под контролем», - подчеркнул Владимир Зеленский

Рабочая поездка Президента в Херсонскую область

12 февраля 2022 года - 15:11
показать весь комментарий
12.11.2022 00:53 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 00:58 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 01:29 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 01:24 Ответить
 
 