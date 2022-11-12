ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров, хотя еще вчера военные ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом она отметила, что командованию Сил обороны Украины известно о том, что на деоккупированных территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "стараются, наверное, создать диверсионные меры".

"Работа в этом направлении нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если за прошедшие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах", - сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга также обратила внимание на то, что еще есть территории, на которых могут находиться вражеские остатки.