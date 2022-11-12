Наша авіація завдала 16 ударів по ворогу. Вражено 13 районів зосередження сил та техніки і 3 позиції ЗРК, - Генштаб
Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, в результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.
"Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, за минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.
