Рашисти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, - ОВА
Вчора, 11 листопада, о 15:45 були зафіксовані обстріли населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.
"Як повідомляє ОК "Південь", ворог обстрілював громаду з Кінбурнської коси з РСЗВ "Град", - додає Кім.
Також зазначається, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
