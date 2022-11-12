Рашисти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, - ОВА

Вчора, 11 листопада, о 15:45 були зафіксовані обстріли населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

"Як повідомляє ОК "Південь", ворог обстрілював громаду з Кінбурнської коси з РСЗВ "Град", - додає Кім.

Також зазначається, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

