УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7653 відвідувача онлайн
Новини Війна
796 3

Рашисти обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, - ОВА

нацполіція,миколаївщина

Вчора, 11 листопада, о 15:45 були зафіксовані обстріли населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

"Як повідомляє ОК "Південь", ворог обстрілював громаду з Кінбурнської коси з РСЗВ "Град", - додає Кім.

Також зазначається, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також читайте: Визволення правого берега Дніпра не означає повного захисту Миколаєва від російських обстрілів, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2354) Кім Віталій (473)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вдарити б по цій косі, інакше Миколаїв будуть кошмарить і кошмарить.
показати весь коментар
12.11.2022 08:58 Відповісти
Кінбург не так просто звільнити. Треба морем, але ж наші *********** свого часу урізали програми розвитку та фінансування Збройних Сил та підрозділів.
показати весь коментар
12.11.2022 09:14 Відповісти
Не обов'язково морем, можна постійно гатити по них, як на Зміїному і через деякий час самі здриснуть звідти.
показати весь коментар
12.11.2022 09:25 Відповісти
 
 