УКР
У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 21 корабель, з них 2 - надводні ракетоносії

калібр

Станом на вечір, 11 листопада, російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 16 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку й алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 80 210 осіб (+810 за добу), 2 838 танків, 1 829 артсистем, 5 730 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1689)
Ти диви, і не сцикотно тримати у Чорному морі ракетоносії попри те, що їх вибили з правого берега і тепер в радіус дії протикорабельних ракет входить Севастополь. Так і просяться, щоб їх потопили мабуть
12.11.2022 09:22 Відповісти
дальність ураження калібром 1500 км,чого їм боятись? а ще це доводить що не так страшні морські дрони як ПКР,бо уже підлатали корита і випхали в море.
12.11.2022 12:08 Відповісти
А де наші ******* ракети "Нептун"? Чи краще був асфальт? Час показав, що ракети потрібно було робити три роки, а не займатися популізмом і крадіжками на "великому крадівництві". Скільки загинуло невинних душ при обстрілах, які звичайно можна було б знизити і рази, маючи "Нептуни" та інші ракети. Але мідрий нарід є мудрий нарід.
12.11.2022 10:18 Відповісти
Не сипте сіль на рану... наріду *****, а НАРОД таки спитає
12.11.2022 11:03 Відповісти
Не "ракетоносії", а ракетомішені.
12.11.2022 10:44 Відповісти
самому не смішно? які мішені,кількість кораблів і ракетоносіїв в групі нічого не говорить? більше такої халяви не буде з дронами,тепер ракетоносії виповзають тільки з ескортом.
12.11.2022 12:10 Відповісти
 
 