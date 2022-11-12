У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 21 корабель, з них 2 - надводні ракетоносії
Станом на вечір, 11 листопада, російський агресор тримає у Чорному морі напоготові 16 крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури. Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку й алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони", - йдеться в повідомленні.
