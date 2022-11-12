Росіяни зранку обстріляли Сумщину з РСЗВ

Війська РФ зранку обстрілювали прикордоння Середино-Будської громади з РСЗВ.

Про це повідомив у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

Як він зазначає, ніч була без ворожих обстрілів. Однак зранку росіяни почали обстрілювати прикордоння Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню.

Було 10 вибухів на нашій території. Інформація щодо наслідків уточнюється.

