Ворог продовжує бити по Харківщині, - ОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджені об'єкти фермерських господарств, сталися пожежі. Без постраждалих.

"В Салтівському районі Харкова на касетному боєприпасі підірвалися та отримали поранення 2 хлопців 15 та 12 років. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, їм надається уся можлива допомога, їхній стан медики оцінюють як середній", - зазначає очільник регіону.

Крім того, зазначається, що в Чугуївському районі внаслідок обстрілів окупантів отримала поранення та була госпіталізована 80-річна жінка.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 294 вибухонебезпечних предмети.

Також читайте: На Харківщині ексгумували тіла 4 жертв російської агресії, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Куп'янського району.

"Віримо в наших захисників та працюємо на перемогу!", - резюмує він.