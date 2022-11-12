Росіяни минулої доби обстріляли 21 населений пункт у Запорізької області

Ворожа армія за минулу добу обстріляла 21 населений пункт у Запорізькій області, є руйнування.

Про це повідомила Запорізька ОВА , інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Таврійське, Білогір'я, Успенівка, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам'янське, Новоселівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Полтавка, Червоне, Чарівне, Темирівка, Гуляйполе, Оріхів, Степове", - йдеться у повідомленні.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти використовують релігійні споруди, заклади освіти та медицини для розміщення військ, - Генштаб