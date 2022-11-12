УКР
Росіяни минулої доби обстріляли 21 населений пункт у Запорізької області

війна,обстріл,оріхів

Ворожа армія за минулу добу обстріляла 21 населений пункт у Запорізькій області, є руйнування.

Про це повідомила  Запорізька ОВА , інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Таврійське, Білогір'я, Успенівка, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам'янське, Новоселівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Полтавка, Червоне, Чарівне, Темирівка, Гуляйполе, Оріхів, Степове", - йдеться у повідомленні.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Ось це все на що здатна орда - налякати, вихвеалятися по телебаченню і показувати, які непереможні, приписуючи собі всі перемоги наших славних козаків,повзти ордою, а якщо не налякалися і дали відсіч, то відповзти і обстрілювати здалеку тими ракетами, що ми колись віддали (і технології) за газ і за нашу безпеку. Через певний час знову будуть веляти хвостом, що вони мирні і ми не так їх зрозуміли. Ніхто вас потвори вжзе не боїтьсяє. Вистоїмо. Слава Богу і ЗСУ!!!
12.11.2022 10:03 Відповісти
І оці свинособаки хрюкогавкають про якесь "перемиріє"? Та цю сволоту нищити до стану молекул...
12.11.2022 10:57 Відповісти
 
 