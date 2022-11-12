УКР
11 населених пунктів визволено у Луганській області, - Гайдай

Станом на 12 листопада українські військові вже звільнили 11 населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні деокуповано 11 населених пунктів. Це невеличкі села. Але для нас це величезне досягнення, бо деокупація Луганщини вже почалась", - зазначив Гайдай.

За його інформацією, російські окупаційні війська на окупованій Луганщині будують лінію оборони, стягують резерви та техніку та мінують територію.

"Села навколо лінії фронту пустішають, рашисти виганяють людей з будинків і заселяють бойовиків. Великі окуповані міста такі як Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне у кризовій ситуації. Комунікацій немає. Люди замерзають. Окупанти брешуть про розмінування цих міст", – додав голова ОВА.

Це добре, але це мають коментувати військові, а не "зелень". Є там речники і мають подавати інформацію ту, яку вважають за потрібну, а "зелень" має забезпечувати продуктами, теплом, водою та іншим визволені территорії.
12.11.2022 10:09 Відповісти
Этот чувак пургамет ...что телемарафон по имени Лохотрон ,,,😛типа Ольга *********...
12.11.2022 10:26 Відповісти
 
 