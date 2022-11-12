11 населенных пунктов освобождены в Луганской области, - Гайдай

По состоянию на 12 ноября украинские военные уже освободили 11 населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день деоккупировано 11 населенных пунктов. Это небольшие села. Но для нас это огромное достижение, потому что деоккупация Луганщины уже началась", - отметил Гайдай.

По его информации, российские оккупационные войска на оккупированной Луганщине строят линию обороны, стягивают резервы и технику и минируют территорию.

"Села вокруг линии фронта пустеют, рашисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков. Большие оккупированные города, такие как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают. Оккупанты врут о разминировании этих городов", - добавил глава ОВА.

