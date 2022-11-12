РУС
11 населенных пунктов освобождены в Луганской области, - Гайдай

По состоянию на 12 ноября украинские военные уже освободили 11 населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день деоккупировано 11 населенных пунктов. Это небольшие села. Но для нас это огромное достижение, потому что деоккупация Луганщины уже началась", - отметил Гайдай.

По его информации, российские оккупационные войска на оккупированной Луганщине строят линию обороны, стягивают резервы и технику и минируют территорию.

"Села вокруг линии фронта пустеют, рашисты выгоняют людей из домов и заселяют боевиков. Большие оккупированные города, такие как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, в кризисной ситуации. Коммуникаций нет. Люди замерзают. Оккупанты врут о разминировании этих городов", - добавил глава ОВА.

Читайте также: ВСУ постепенно продолжают освобождать Луганщину, есть продвижение на расстояние до 2 км, - Генштаб

деоккупация (848) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6543)
Це добре, але це мають коментувати військові, а не "зелень". Є там речники і мають подавати інформацію ту, яку вважають за потрібну, а "зелень" має забезпечувати продуктами, теплом, водою та іншим визволені территорії.
12.11.2022 10:09 Ответить
Этот чувак пургамет ...что телемарафон по имени Лохотрон ,,,😛типа Ольга *********...
12.11.2022 10:26 Ответить
 
 