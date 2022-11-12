279 дітей вважаються безвісти зниклими в Україні, - Офіс Генпрокурора

В Україні наразі вважаються безвісти зниклими з початку повномасштабної війни із Росією 279 дітей, 7 460 – знайденими.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані про постраждалих дітей станом на 12 листопада 2022 року: 279 – зниклі, 11028 – депортовані, 7460 – знайдені, 96 – повернуті", - йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що понад 1250 дітей постраждали через повномасштабну війну з Росією. Проте ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

