У Росії планують створити ПВК із православними найманцями

рпц

Перша ПВК при православній церкві може з’явитися у Росії. Представники громади морського Кронштадтського Нікольського собору у РФ заявили про створення добровольчих батальйонів для відправлення на війну в Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, інформує Цензор.НЕТ.

Батальйони отримають назву "Андріївський хрест". На їхній основі сьогодні проходять навчання тих, кого призвали в рамках мобілізації. Все - з благословення настоятеля храму Олексія Ганьжина.

Православні найманці воюватимуть "під прапором" РПЦ та перебуватимуть у складі російських військ.

Читайте: На навчання до Росії приїхали близько тисячі найманців з Сирії, половина вже відправлена до України, - Middle East Eye

РПЦ (525) найманець (254) найманці рф (2071)
+24
Православний талібан із рускагга народа-блохоносца
12.11.2022 10:22 Відповісти
+20
Как результат, дурдомовцы спалят церкви и насрут на руинах.
12.11.2022 10:21 Відповісти
+20
Пора миру признать московский пархат ЧПО - частная преступная организация
12.11.2022 10:22 Відповісти
думают,как еще заманить придурков под молох войны !
12.11.2022 11:43 Відповісти
А зараз які воюють...лівославні?
12.11.2022 10:21 Відповісти
аааа..то вони будуть боротись з "всесвітнім сатанізмом"
12.11.2022 10:23 Відповісти
з Люцифером сражаться в рашці не буде кому: бо всі католики - "полячішки", така ПВК "Сігізмунд" може й Кремль штурмом взяти 😂
12.11.2022 10:30 Відповісти
а зараз досі є парафіяни РПЦ МП в Україні. Це паранойя.
12.11.2022 11:21 Відповісти
в дурдоме Зоопарк Хло.... геть розум утратили....и даже его намеки (розуму)...
12.11.2022 10:32 Відповісти
Наступний крок - ПВК з монашок.
12.11.2022 10:23 Відповісти
ого.оце звірі... Десь було,таке...шо копали тунель, монахи і монашки назустріч..від монастиря до монастиря...Вгадайте хто скоріше викопав?
12.11.2022 10:26 Відповісти
ця країна 404 невиліковна. Окрім війни і всяких пвк вони ні про що інше не думають. Тільки бетонний пліт висотою 8 м і рів гибиною 8 м з алігаторами відгородить від їхнього " православія"
12.11.2022 10:23 Відповісти
Ти не пробував (перед тим як писать дурницю) набрать у Гуглі ""пліт, тлумачення"? А то тільки сміх викликав
12.11.2022 10:30 Відповісти
"он старался" 😂
12.11.2022 10:32 Відповісти
Він взагаліто мав на увазі пліт-паркан-тин який плетуть з гілляк і тонких стовбурів дерев. А не оту конструкцію для плавання. А"Гуглик" може і не знати особливості діалекту українців.
12.11.2022 10:35 Відповісти
Я знаю що таке "пліт" - бо сам його плів з лози для квітника у баби у дворі Того й спитав Бо "бетонний пліт" - щось "из ряда вон выходящее"

ПЛІТ, пло́ту і плота́, ч.

1. Огорожа, плетена з хворосту. З доброго плота добрий кіл (Номис, 1864, № 7147); Там білий домичок стоїть.. Наокруга́ [навколо] густенький пліт (Рудан.,, Тв., 1959, 69); Всі повиходили з саду Віття тернове збирати, щоб плотом увесь виноградник Обгородить (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 400).

Живи́й пліт - те саме, що живоплі́т. Подвір'я довкола корпусів обсаджене живим плотом бузка (Вільде, Пов. і опов., 1949, 253); Скака́ти (ско́чити, стриба́ти, стрибну́ти і т. ін.) че́рез пліт - те саме, що Скака́ти (ско́чити, стриба́ти, стрибну́ти і т. ін.) в гре́чку (див. http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 гре́чка ). Навіть в такий час.. підсміюється [Іван] в душі з Денисенка, - який за землею не бачить, як жінка з іншими стрибає через пліт (Стельмах, II, 1962, 108).

2. Скріплені в один або декілька рядів колоди для сплаву або для переправи на них по воді. Мельників план був дуже простий: зв'язати невеличкий пліт, аби міг здержать двоє людей - і в темну ніч.. переплисти у плавні (Коцюб., І, 1955, 354); Артем уже знав, що є тартаки такі великі в місті, а ліс туди плотами по Дніпру литвини сплавляють (Головко, II, 1957, 213).

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 6. - С. 587.
12.11.2022 10:44 Відповісти
Плітhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-1 [1] , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діал. дара́баhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-2 [2] - транспортний засіб, виготовлений з плавучих матеріалів і призначений для переміщення або утримання на водяних поверхнях людей або вантажів. Хоча існують різні перехідні типи, які розмивають це визначення, плоти зазвичай тримаються на плаву не за рахунок своєї водовиміщувальної конструкції, як це властиво човнам, а за рахунок природних властивостей (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C плавучості ) матеріалів, з яких вони зроблені, таких як очерет, папірус, дерево або герметичні повітряні камери, такі як надуті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA шкіряні міхи , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 бочки тощо (наприклад, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1) понтони )https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-4 [4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-5 [5] .

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Isarfloss.jpg

Екскурсії на плотах (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхен )
12.11.2022 10:36 Відповісти
пане Яр, як на вашу думку, слово "живопліт" похідне з яких слів? в бойківськім діалекті найчастіще вживається якраз "пліт", рідше "паркан".
12.11.2022 10:51 Відповісти
Та скорее в коменте имелось в виду с ,,бетонных плит,,. А далее понеслось лоза, бамбук, лианы!
12.11.2022 11:10 Відповісти
Справжній живопліт робиться з живих рослин - дерев чи кущів Тут або висаджуються щільним рядком кущі з довгим гнучким гіллям, яке в процесі росту переплітається або природним шляхом, або садівником - штучно, або в сирий грунт забивається кілля з рослин, які дають корені (верболіз, наприклад), які переплітаються зрубаним гіллям За рік кілки вкорінюються і дають паростки, які потім переплітаються і створюють "живопліт" А "пліт" - просто плетена зі зрубаних кілків і гнучкого гілля "плетінка" Саме цим "пліт" від "живоплоту" відрізняється Характерним прикладом "живоплотів" є підстрижені насадження "кизильника" в містах вздовж тротуарів - щоб народ не топтався по клумбах
12.11.2022 11:57 Відповісти
Кто-то ещё сомневается что на кацапстане средневековье в чистом виде с соответствующими нравами. Удивляться нечему. Просто дичь.
12.11.2022 10:24 Відповісти
До цього РПЦ була деструктивним культом, відтепер стає терористичною організацією, яка має бути заборонена не лише в Україні, і й в усьому світі, в тому числі, й усі її відгалуження - в Америці, Європі, Японії.
12.11.2022 10:25 Відповісти
И Гундяй такой синий-синий в рефрижераторе впереди
12.11.2022 10:27 Відповісти
Какие там православные? РПЦ это филиал ФСБ.
12.11.2022 10:28 Відповісти
Та хоч з геїв і трансвеститів набирайте, що це змінить? Такі самі чмобіки, як і інше гарматне м'ясо.
12.11.2022 10:28 Відповісти
Мокші відчайдушно формують загони орків за різною мотивацією. Вини всі там ненавидять українців, але щоб підняти свою дупу і йти вмирати в Україні треба щось сильніше. От з'являються бандформування, які знають за що вбивати і вмирати: вагнеровці - за гроші, кадирівці - за рамзанку, зеки - за звільнення з в'язниці, буряти - щоб грабувати і гвалтувати. Тепер от православні фанатики.
12.11.2022 10:40 Відповісти
А воювати чим будуть? Хрестами і кадилами?
12.11.2022 10:29 Відповісти
Если хороши потрусить попиков с монахами в Лавре и не только в Киевской, то много интересного можно найти. В том числе уверен и оружия.
12.11.2022 10:51 Відповісти
Це якісь нові "православні" поняття, бо як можк православна людина порушувати Божі заповіді?
12.11.2022 10:30 Відповісти
Нічого ти не розумієш! Ці "православнобатальйоновці" відразу отримують "посвяту" і дозвіл на "савершение святых таинств" - тобто соборування та відспівування Поранили, лежить і кров"ю стікає - не треба попа Сам себе і "прособорував" перед смертю, і відспівав!
12.11.2022 10:35 Відповісти
спокійно може,он католикам продавали індульгенції,і норм,релігія це та ще помийка совісті...
12.11.2022 12:04 Відповісти
так обьавить ее террористической организацией, 1:1 как хамас
12.11.2022 10:30 Відповісти
православний джихад рашиського мозху 😢
12.11.2022 10:31 Відповісти
Як кажуть у Одесі, бабы дерЬма ещё не нарожали в Концлагере путлера🦍маршал Жюков обдурил СкреПОНОСных Шариковых.🦍🤣
12.11.2022 10:33 Відповісти
У лаптевых это в крови. Ванька Каин неоднократно прятался от плебса и стрельцов в монастыре. Петрушка после Прутского позора прятался у польськой шляхты во Львове, царь Николашка, тот ваабще покончил с собой через первую Крымскую катастрофу, великого реформатора Никитку вообще прогнали только за угрозу метания бомбочек. А крисьониш ловко взобрался по пирамиде лаптевой власти и задумал перевернуть весь мир. Но как всегда, не нашел точку опоры. Как и все "великие завоеватели".
А православные части сделают из прихожан, или из клирироса ? Второй более предпочительно, ведь "третий рим" очистится раз и навсегда.
12.11.2022 10:34 Відповісти
12.11.2022 10:37 Відповісти
А якже заповідь-не вбий?
12.11.2022 10:38 Відповісти
Від Матвія 10:34 UMT

«Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
12.11.2022 10:40 Відповісти
"гундяй послал в командировку
пообещал что будет квест
а там какие то хаймарсы
и крест" ))
12.11.2022 10:42 Відповісти
У Росії планують створити ПВК із православними найманцями -одне уточнення :із найманцями-вбивцями
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ось вам і вся сутність кацапського праваславнага сатанату
12.11.2022 10:45 Відповісти
Православные шахиды???
12.11.2022 10:52 Відповісти
Создание штурмовых военных структур для нападения на соседние страны не является христианством.
12.11.2022 10:57 Відповісти
а кадыровцы их обижать не будут?
12.11.2022 10:59 Відповісти
Для цього потрібно, щоб кадирівці входили в гетеросексуальне ПВК.

Або, щоб росіяне відрізнялися від овець.
12.11.2022 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM, той що зліва напевно будє ватажком.
12.11.2022 11:02 Відповісти
ЭТО МИР УЖЕ ПРОХОДИЛ ! В АРМИИ ГИТЛЕРОВЦЕВ ДАЖЕ НА ПРЯЖКЕ РЕМНЯ БЫЛО НАПИСАНО -БОГ С НАМИ . БЫСТРО ЗАБЫЛИ ПЕРВЕЙШУЮ ЗАПОВЕДЬ -НЕ УБИЙ .РАШКА СОШЛА С УМА .ЗА ЭТО БУДЕТ БОЛЬШОЕ НАКАЗАНИЕ ВСЕМУ МИРУ ,ЗА ТО ЧТО ПОЗВОЛИЛИ СУМАСШЕДШЕМУ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ .
12.11.2022 11:03 Відповісти
А до этого были, Кришнаиты
12.11.2022 11:05 Відповісти
Найболее боеспособные и преданные войска "Отряды путина" .. Они рвут фотографии Дональда Трампа, уничтожают технику «Apple» и «молятся» на Владимира Путина. Это бабушки и дедушки
12.11.2022 11:24 Відповісти
Православні комуністи зеки. 😁
Ім'ям віри в бабло та відповідаючи за базар!!!
12.11.2022 11:15 Відповісти
Дикость не у них, а у нас. РПЦ в Украине называется. Стрелков-Гиркин по линии РПЦ ездил на Украине. Сергей Гайдай по линии РПЦ получает почетные грамоты и орден от РПЦ (2016 год). Очень интересно, за что. Серега сам отмалчивается, у него другое задание.
12.11.2022 11:21 Відповісти
І що на це скаже Папа?....
А взагалі вони все більш починають нагадувати Сомалі де кожен сцарьок-виажок має власну армію...сподіваючись що вони також почнуть незабаром"мачіть" один одного
12.11.2022 11:21 Відповісти
Довбо*бізм - як признак "національності"...
12.11.2022 11:35 Відповісти
Підрозділ SS"Андріївський хрест" терористичної організації РПЦ. Може СБУ відкриє власні очі і просто проведе одночасні обшуки по всій мережі терористів. Ця мережа була створена по цілій Україні для підготовки і окупації України. З духовного там - хіба душок.
12.11.2022 11:46 Відповісти
https://vk.com/igoristrelkov Игорь Стрелков

https://vk.com/wall347260249_665197 3 окт в 10:34

Уважаемые друзья! По сообщению командования Добровольческого Отряда "Невский" - набор кандидатов в добровольцы практически завершен. - Число записавшихся в отряд уже превысило на 15-20% планируемую штатную численность. В ближайшие 2-3 дня начнется обзвон добровольцев и вызов их на полигон в г.Тамбов (несколькими партиями ,чтобы оформление на службу и обезпечение снаряжением проходили в нормальном рабочем режиме).

Вместе с тем, набор людей в сам Отряд и в его резерв продолжается. В Отряд по-прежнему необходимы специалисты: артиллеристы, танкисты, экипажи БМП/БТР, минометчики, младшие командиры (отделение/группа - взвод/рота), снайперы, наводчики АГС и к/к пулеметов, СПГ, ПТУР. Все остальные новые добровольцы будут зачисляться в резерв (который может быть задействован как в самом Отряде - для замены выбывающих по разным причинам в процессе формирования, так и при создании дополнительных подразделений усиления и обезпечения).
12.11.2022 11:47 Відповісти
Навіщо це тут?
12.11.2022 12:17 Відповісти
" Добровольческого Отряда "Невский" -"
13.11.2022 10:13 Відповісти
Когда уже попов этой мацковской секты выгонят из всех украинских лавр за поребрик ?
12.11.2022 12:04 Відповісти
РПЦ это церковь сатаны.
12.11.2022 12:12 Відповісти
Нужно больше ПВК ! =)

И да захватит Москву лучший из вас !
12.11.2022 13:17 Відповісти
У разі створення, Україна в себе ліквідує і проголосить по за Законом УПЦ МП.
12.11.2022 17:13 Відповісти
Повертаючись до старої публікації Бутусова ""...

https://meduza.io/feature/2022/11/13/opublikovano-video-ubiystva-byvshego-zaklyuchennogo-evgeniya-nuzhina-kotoryy-voeval-v-chvk-vagnera-i-sdalsya-v-plen-vsu-prigozhin-nazval-rolik-prekrasnoy-rezhisserskoy-rabotoy Замочили цього зека свої же вагнерівці - за те, що в полон здався :
"12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам (Юрію Бутусову, саме тут) говорил о готовности воевать на стороне Киева. Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», - цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».
Предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера - подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».

є навіть відео замочки - шукайте за другою вищенаведеною ссиллю
13.11.2022 13:32 Відповісти
 
 