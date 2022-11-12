У Росії планують створити ПВК із православними найманцями

Перша ПВК при православній церкві може з’явитися у Росії. Представники громади морського Кронштадтського Нікольського собору у РФ заявили про створення добровольчих батальйонів для відправлення на війну в Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, інформує Цензор.НЕТ.

Батальйони отримають назву "Андріївський хрест". На їхній основі сьогодні проходять навчання тих, кого призвали в рамках мобілізації. Все - з благословення настоятеля храму Олексія Ганьжина.

Православні найманці воюватимуть "під прапором" РПЦ та перебуватимуть у складі російських військ.

Читайте: На навчання до Росії приїхали близько тисячі найманців з Сирії, половина вже відправлена до України, - Middle East Eye