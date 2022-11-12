В России планируют создать ЧВК с православными наемниками
Первая ЧВК при православной церкви может появиться в России. Представители общества морского Кронштадтского Никольского собора в РФ заявили о создании добровольческих батальонов для отправки на войну в Украину.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.
Батальоны получат название "Андреевский крест". На их основе сегодня проходят учения тех, кого призвали в рамках мобилизации. Все – по благословению настоятеля храма Алексея Ганьжина.
Православные наемники будут воевать "под флагом" РПЦ и находиться в составе российских войск.
А православные части сделают из прихожан, или из клирироса ? Второй более предпочительно, ведь "третий рим" очистится раз и навсегда.
«Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
пообещал что будет квест
а там какие то хаймарсы
и крест" ))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ось вам і вся сутність кацапського праваславнага сатанату
Або, щоб росіяне відрізнялися від овець.
Ім'ям віри в бабло та відповідаючи за базар!!!
А взагалі вони все більш починають нагадувати Сомалі де кожен сцарьок-виажок має власну армію...сподіваючись що вони також почнуть незабаром"мачіть" один одного
https://vk.com/wall347260249_665197 3 окт в 10:34
Уважаемые друзья! По сообщению командования Добровольческого Отряда "Невский" - набор кандидатов в добровольцы практически завершен. - Число записавшихся в отряд уже превысило на 15-20% планируемую штатную численность. В ближайшие 2-3 дня начнется обзвон добровольцев и вызов их на полигон в г.Тамбов (несколькими партиями ,чтобы оформление на службу и обезпечение снаряжением проходили в нормальном рабочем режиме).
Вместе с тем, набор людей в сам Отряд и в его резерв продолжается. В Отряд по-прежнему необходимы специалисты: артиллеристы, танкисты, экипажи БМП/БТР, минометчики, младшие командиры (отделение/группа - взвод/рота), снайперы, наводчики АГС и к/к пулеметов, СПГ, ПТУР. Все остальные новые добровольцы будут зачисляться в резерв (который может быть задействован как в самом Отряде - для замены выбывающих по разным причинам в процессе формирования, так и при создании дополнительных подразделений усиления и обезпечения).
И да захватит Москву лучший из вас !
https://meduza.io/feature/2022/11/13/opublikovano-video-ubiystva-byvshego-zaklyuchennogo-evgeniya-nuzhina-kotoryy-voeval-v-chvk-vagnera-i-sdalsya-v-plen-vsu-prigozhin-nazval-rolik-prekrasnoy-rezhisserskoy-rabotoy Замочили цього зека свої же вагнерівці - за те, що в полон здався :
"12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам (Юрію Бутусову, саме тут) говорил о готовности воевать на стороне Киева. Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», - цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».
Предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера - подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».
є навіть відео замочки - шукайте за другою вищенаведеною ссиллю