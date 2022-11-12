В России планируют создать ЧВК с православными наемниками

Первая ЧВК при православной церкви может появиться в России. Представители общества морского Кронштадтского Никольского собора в РФ заявили о создании добровольческих батальонов для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.

Батальоны получат название "Андреевский крест". На их основе сегодня проходят учения тех, кого призвали в рамках мобилизации. Все – по благословению настоятеля храма Алексея Ганьжина.

Православные наемники будут воевать "под флагом" РПЦ и находиться в составе российских войск.

Также читайте: США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан