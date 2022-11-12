РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10882 посетителя онлайн
Новости Война
4 784 62

В России планируют создать ЧВК с православными наемниками

рпц

Первая ЧВК при православной церкви может появиться в России. Представители общества морского Кронштадтского Никольского собора в РФ заявили о создании добровольческих батальонов для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Цензор.НЕТ.

Батальоны получат название "Андреевский крест". На их основе сегодня проходят учения тех, кого призвали в рамках мобилизации. Все – по благословению настоятеля храма Алексея Ганьжина.

Православные наемники будут воевать "под флагом" РПЦ и находиться в составе российских войск.

Также читайте: США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан

РПЦ (757) наемник (354) наемники рф (2098)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Православний талібан із рускагга народа-блохоносца
показать весь комментарий
12.11.2022 10:22 Ответить
+20
Как результат, дурдомовцы спалят церкви и насрут на руинах.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:21 Ответить
+20
Пора миру признать московский пархат ЧПО - частная преступная организация
показать весь комментарий
12.11.2022 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как результат, дурдомовцы спалят церкви и насрут на руинах.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:21 Ответить
думают,как еще заманить придурков под молох войны !
показать весь комментарий
12.11.2022 11:43 Ответить
А зараз які воюють...лівославні?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:21 Ответить
аааа..то вони будуть боротись з "всесвітнім сатанізмом"
показать весь комментарий
12.11.2022 10:23 Ответить
з Люцифером сражаться в рашці не буде кому: бо всі католики - "полячішки", така ПВК "Сігізмунд" може й Кремль штурмом взяти 😂
показать весь комментарий
12.11.2022 10:30 Ответить
У московії планують створити ПВК із православними найманцями
=========================================
цими?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:27 Ответить
а зараз досі є парафіяни РПЦ МП в Україні. Це паранойя.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:21 Ответить
Православний талібан із рускагга народа-блохоносца
показать весь комментарий
12.11.2022 10:22 Ответить
в дурдоме Зоопарк Хло.... геть розум утратили....и даже его намеки (розуму)...
показать весь комментарий
12.11.2022 10:32 Ответить
Пора миру признать московский пархат ЧПО - частная преступная организация
показать весь комментарий
12.11.2022 10:22 Ответить
Наступний крок - ПВК з монашок.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:23 Ответить
ого.оце звірі... Десь було,таке...шо копали тунель, монахи і монашки назустріч..від монастиря до монастиря...Вгадайте хто скоріше викопав?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:26 Ответить
ця країна 404 невиліковна. Окрім війни і всяких пвк вони ні про що інше не думають. Тільки бетонний пліт висотою 8 м і рів гибиною 8 м з алігаторами відгородить від їхнього " православія"
показать весь комментарий
12.11.2022 10:23 Ответить
Ти не пробував (перед тим як писать дурницю) набрать у Гуглі ""пліт, тлумачення"? А то тільки сміх викликав
показать весь комментарий
12.11.2022 10:30 Ответить
"он старался" 😂
показать весь комментарий
12.11.2022 10:32 Ответить
Він взагаліто мав на увазі пліт-паркан-тин який плетуть з гілляк і тонких стовбурів дерев. А не оту конструкцію для плавання. А"Гуглик" може і не знати особливості діалекту українців.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:35 Ответить
Я знаю що таке "пліт" - бо сам його плів з лози для квітника у баби у дворі Того й спитав Бо "бетонний пліт" - щось "из ряда вон выходящее"

ПЛІТ, пло́ту і плота́, ч.

1. Огорожа, плетена з хворосту. З доброго плота добрий кіл (Номис, 1864, № 7147); Там білий домичок стоїть.. Наокруга́ [навколо] густенький пліт (Рудан.,, Тв., 1959, 69); Всі повиходили з саду Віття тернове збирати, щоб плотом увесь виноградник Обгородить (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Тена, 1963, 400).

Живи́й пліт - те саме, що живоплі́т. Подвір'я довкола корпусів обсаджене живим плотом бузка (Вільде, Пов. і опов., 1949, 253); Скака́ти (ско́чити, стриба́ти, стрибну́ти і т. ін.) че́рез пліт - те саме, що Скака́ти (ско́чити, стриба́ти, стрибну́ти і т. ін.) в гре́чку (див. http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 гре́чка ). Навіть в такий час.. підсміюється [Іван] в душі з Денисенка, - який за землею не бачить, як жінка з іншими стрибає через пліт (Стельмах, II, 1962, 108).

2. Скріплені в один або декілька рядів колоди для сплаву або для переправи на них по воді. Мельників план був дуже простий: зв'язати невеличкий пліт, аби міг здержать двоє людей - і в темну ніч.. переплисти у плавні (Коцюб., І, 1955, 354); Артем уже знав, що є тартаки такі великі в місті, а ліс туди плотами по Дніпру литвини сплавляють (Головко, II, 1957, 213).

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 6. - С. 587.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:44 Ответить
Плітhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-1 [1] , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діал. дара́баhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-2 [2] - транспортний засіб, виготовлений з плавучих матеріалів і призначений для переміщення або утримання на водяних поверхнях людей або вантажів. Хоча існують різні перехідні типи, які розмивають це визначення, плоти зазвичай тримаються на плаву не за рахунок своєї водовиміщувальної конструкції, як це властиво човнам, а за рахунок природних властивостей (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C плавучості ) матеріалів, з яких вони зроблені, таких як очерет, папірус, дерево або герметичні повітряні камери, такі як надуті https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA шкіряні міхи , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 бочки тощо (наприклад, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1) понтони )https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-4 [4] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)#cite_note-5 [5] .

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Isarfloss.jpg

Екскурсії на плотах (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD Мюнхен )
показать весь комментарий
12.11.2022 10:36 Ответить
пане Яр, як на вашу думку, слово "живопліт" похідне з яких слів? в бойківськім діалекті найчастіще вживається якраз "пліт", рідше "паркан".
показать весь комментарий
12.11.2022 10:51 Ответить
Та скорее в коменте имелось в виду с ,,бетонных плит,,. А далее понеслось лоза, бамбук, лианы!
показать весь комментарий
12.11.2022 11:10 Ответить
Справжній живопліт робиться з живих рослин - дерев чи кущів Тут або висаджуються щільним рядком кущі з довгим гнучким гіллям, яке в процесі росту переплітається або природним шляхом, або садівником - штучно, або в сирий грунт забивається кілля з рослин, які дають корені (верболіз, наприклад), які переплітаються зрубаним гіллям За рік кілки вкорінюються і дають паростки, які потім переплітаються і створюють "живопліт" А "пліт" - просто плетена зі зрубаних кілків і гнучкого гілля "плетінка" Саме цим "пліт" від "живоплоту" відрізняється Характерним прикладом "живоплотів" є підстрижені насадження "кизильника" в містах вздовж тротуарів - щоб народ не топтався по клумбах
показать весь комментарий
12.11.2022 11:57 Ответить
Кто-то ещё сомневается что на кацапстане средневековье в чистом виде с соответствующими нравами. Удивляться нечему. Просто дичь.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:24 Ответить
До цього РПЦ була деструктивним культом, відтепер стає терористичною організацією, яка має бути заборонена не лише в Україні, і й в усьому світі, в тому числі, й усі її відгалуження - в Америці, Європі, Японії.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:25 Ответить
И Гундяй такой синий-синий в рефрижераторе впереди
показать весь комментарий
12.11.2022 10:27 Ответить
Какие там православные? РПЦ это филиал ФСБ.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:28 Ответить
Та хоч з геїв і трансвеститів набирайте, що це змінить? Такі самі чмобіки, як і інше гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:28 Ответить
Мокші відчайдушно формують загони орків за різною мотивацією. Вини всі там ненавидять українців, але щоб підняти свою дупу і йти вмирати в Україні треба щось сильніше. От з'являються бандформування, які знають за що вбивати і вмирати: вагнеровці - за гроші, кадирівці - за рамзанку, зеки - за звільнення з в'язниці, буряти - щоб грабувати і гвалтувати. Тепер от православні фанатики.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:40 Ответить
А воювати чим будуть? Хрестами і кадилами?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:29 Ответить
Если хороши потрусить попиков с монахами в Лавре и не только в Киевской, то много интересного можно найти. В том числе уверен и оружия.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:51 Ответить
Це якісь нові "православні" поняття, бо як можк православна людина порушувати Божі заповіді?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:30 Ответить
Нічого ти не розумієш! Ці "православнобатальйоновці" відразу отримують "посвяту" і дозвіл на "савершение святых таинств" - тобто соборування та відспівування Поранили, лежить і кров"ю стікає - не треба попа Сам себе і "прособорував" перед смертю, і відспівав!
показать весь комментарий
12.11.2022 10:35 Ответить
спокійно може,он католикам продавали індульгенції,і норм,релігія це та ще помийка совісті...
показать весь комментарий
12.11.2022 12:04 Ответить
так обьавить ее террористической организацией, 1:1 как хамас
показать весь комментарий
12.11.2022 10:30 Ответить
православний джихад рашиського мозху 😢
показать весь комментарий
12.11.2022 10:31 Ответить
Як кажуть у Одесі, бабы дерЬма ещё не нарожали в Концлагере путлера🦍маршал Жюков обдурил СкреПОНОСных Шариковых.🦍🤣
показать весь комментарий
12.11.2022 10:33 Ответить
У лаптевых это в крови. Ванька Каин неоднократно прятался от плебса и стрельцов в монастыре. Петрушка после Прутского позора прятался у польськой шляхты во Львове, царь Николашка, тот ваабще покончил с собой через первую Крымскую катастрофу, великого реформатора Никитку вообще прогнали только за угрозу метания бомбочек. А крисьониш ловко взобрался по пирамиде лаптевой власти и задумал перевернуть весь мир. Но как всегда, не нашел точку опоры. Как и все "великие завоеватели".
А православные части сделают из прихожан, или из клирироса ? Второй более предпочительно, ведь "третий рим" очистится раз и навсегда.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:34 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 10:37 Ответить
А якже заповідь-не вбий?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:38 Ответить
Від Матвія 10:34 UMT

«Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:40 Ответить
"гундяй послал в командировку
пообещал что будет квест
а там какие то хаймарсы
и крест" ))
показать весь комментарий
12.11.2022 10:42 Ответить
У Росії планують створити ПВК із православними найманцями -одне уточнення :із найманцями-вбивцями
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ось вам і вся сутність кацапського праваславнага сатанату
показать весь комментарий
12.11.2022 10:45 Ответить
Православные шахиды???
показать весь комментарий
12.11.2022 10:52 Ответить
Создание штурмовых военных структур для нападения на соседние страны не является христианством.
показать весь комментарий
12.11.2022 10:57 Ответить
а кадыровцы их обижать не будут?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:59 Ответить
Для цього потрібно, щоб кадирівці входили в гетеросексуальне ПВК.

Або, щоб росіяне відрізнялися від овець.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rOiXCD7rAcM, той що зліва напевно будє ватажком.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:02 Ответить
ЭТО МИР УЖЕ ПРОХОДИЛ ! В АРМИИ ГИТЛЕРОВЦЕВ ДАЖЕ НА ПРЯЖКЕ РЕМНЯ БЫЛО НАПИСАНО -БОГ С НАМИ . БЫСТРО ЗАБЫЛИ ПЕРВЕЙШУЮ ЗАПОВЕДЬ -НЕ УБИЙ .РАШКА СОШЛА С УМА .ЗА ЭТО БУДЕТ БОЛЬШОЕ НАКАЗАНИЕ ВСЕМУ МИРУ ,ЗА ТО ЧТО ПОЗВОЛИЛИ СУМАСШЕДШЕМУ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ .
показать весь комментарий
12.11.2022 11:03 Ответить
А до этого были, Кришнаиты
показать весь комментарий
12.11.2022 11:05 Ответить
Найболее боеспособные и преданные войска "Отряды путина" .. Они рвут фотографии Дональда Трампа, уничтожают технику «Apple» и «молятся» на Владимира Путина. Это бабушки и дедушки
показать весь комментарий
12.11.2022 11:24 Ответить
Православні комуністи зеки. 😁
Ім'ям віри в бабло та відповідаючи за базар!!!
показать весь комментарий
12.11.2022 11:15 Ответить
Дикость не у них, а у нас. РПЦ в Украине называется. Стрелков-Гиркин по линии РПЦ ездил на Украине. Сергей Гайдай по линии РПЦ получает почетные грамоты и орден от РПЦ (2016 год). Очень интересно, за что. Серега сам отмалчивается, у него другое задание.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:21 Ответить
І що на це скаже Папа?....
А взагалі вони все більш починають нагадувати Сомалі де кожен сцарьок-виажок має власну армію...сподіваючись що вони також почнуть незабаром"мачіть" один одного
показать весь комментарий
12.11.2022 11:21 Ответить
Довбо*бізм - як признак "національності"...
показать весь комментарий
12.11.2022 11:35 Ответить
Підрозділ SS"Андріївський хрест" терористичної організації РПЦ. Може СБУ відкриє власні очі і просто проведе одночасні обшуки по всій мережі терористів. Ця мережа була створена по цілій Україні для підготовки і окупації України. З духовного там - хіба душок.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:46 Ответить
https://vk.com/igoristrelkov Игорь Стрелков

https://vk.com/wall347260249_665197 3 окт в 10:34

Уважаемые друзья! По сообщению командования Добровольческого Отряда "Невский" - набор кандидатов в добровольцы практически завершен. - Число записавшихся в отряд уже превысило на 15-20% планируемую штатную численность. В ближайшие 2-3 дня начнется обзвон добровольцев и вызов их на полигон в г.Тамбов (несколькими партиями ,чтобы оформление на службу и обезпечение снаряжением проходили в нормальном рабочем режиме).

Вместе с тем, набор людей в сам Отряд и в его резерв продолжается. В Отряд по-прежнему необходимы специалисты: артиллеристы, танкисты, экипажи БМП/БТР, минометчики, младшие командиры (отделение/группа - взвод/рота), снайперы, наводчики АГС и к/к пулеметов, СПГ, ПТУР. Все остальные новые добровольцы будут зачисляться в резерв (который может быть задействован как в самом Отряде - для замены выбывающих по разным причинам в процессе формирования, так и при создании дополнительных подразделений усиления и обезпечения).
показать весь комментарий
12.11.2022 11:47 Ответить
Навіщо це тут?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:17 Ответить
" Добровольческого Отряда "Невский" -"
показать весь комментарий
13.11.2022 10:13 Ответить
Когда уже попов этой мацковской секты выгонят из всех украинских лавр за поребрик ?
показать весь комментарий
12.11.2022 12:04 Ответить
РПЦ это церковь сатаны.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:12 Ответить
Нужно больше ПВК ! =)

И да захватит Москву лучший из вас !
показать весь комментарий
12.11.2022 13:17 Ответить
У разі створення, Україна в себе ліквідує і проголосить по за Законом УПЦ МП.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:13 Ответить
Повертаючись до старої публікації Бутусова ""...

https://meduza.io/feature/2022/11/13/opublikovano-video-ubiystva-byvshego-zaklyuchennogo-evgeniya-nuzhina-kotoryy-voeval-v-chvk-vagnera-i-sdalsya-v-plen-vsu-prigozhin-nazval-rolik-prekrasnoy-rezhisserskoy-rabotoy Замочили цього зека свої же вагнерівці - за те, що в полон здався :
"12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам (Юрію Бутусову, саме тут) говорил о готовности воевать на стороне Киева. Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», - цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».
Предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера - подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».

є навіть відео замочки - шукайте за другою вищенаведеною ссиллю
показать весь комментарий
13.11.2022 13:32 Ответить
 
 