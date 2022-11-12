РУС
США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан

США продолжат прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружение для участия в боевых столкновениях.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу, где он примет участие в саммитах США-АСЕАН и стран Восточной Азии, и в Индонезию, где состоится саммит G20.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенные ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

Читайте также: Польша купила и передала Украине еще 1570 терминалов Starlink, - Минцифры

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. В целом с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму свыше $19,3 млрд.

Пісня маршова.

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
12.11.2022 08:48 Ответить
Дякуємо!
P.S.: декілька десятків ATACMS дуже зміцнили би позицію
12.11.2022 08:51 Ответить
Ага, НАТАвиновата. 10000….%.
12.11.2022 09:17 Ответить
12.11.2022 08:48 Ответить
Дякуємо!
P.S.: декілька десятків ATACMS дуже зміцнили би позицію
12.11.2022 08:51 Ответить
"США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась.." А пока они дают помощь в таком объеме как "из пипетки", как выражаются сами американские политики - оппозиционеры, "чтобы не дать Украине слишком быстро освободить свою территорию и не дать возможность России захватить больше территории"..
12.11.2022 12:59 Ответить
Да не надо наглеть, спасибо и за то, что дают.
12.11.2022 22:29 Ответить
Мабуть має бути такий текст, який в нас співали ще за совка

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з МОСКАЛЯМИ тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
12.11.2022 08:51 Ответить
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
12.11.2022 09:03 Ответить
Учора дивилася Бутусова. Перші хвилини на хвилюванні і стоячи, бо там було про первий бій ,17 Героїв. Багато запитань і Багато прогнозів. Ще будуть бої і втрати, Перемоги і просто хвилини невідомого, але Україна переможе.
12.11.2022 08:55 Ответить
Обісрались кацапи зі своїми вкидами про «Амєріка склоняєт к пєрєговорам
12.11.2022 08:58 Ответить
Це були вкиди Зелі та його команди.
12.11.2022 10:04 Ответить
Немає ніяких гарантій безпеки.Той папірець з юридичної точки зори-"фількіна грамота",яка нікого, ні до чого, не зобов'язує.
12.11.2022 09:15 Ответить
Ну так пакт Молотова-Рібентропа був не фількиною грамотою а папірцем з усіма необхідними реквізитами. Якщо так то будь-який договір за участю рашки це всього лише папірець, але це не відміняє наслідків його порушення, зокрема таких, що вже ледь не половина країн світу планують озброїтися ядерними зарядами.
13.11.2022 09:11 Ответить
ага, воно вже поховане, а кучмо, геть ні до чого?
13.11.2022 18:40 Ответить
Ага, НАТАвиновата. 10000….%.
12.11.2022 09:17 Ответить
У Вас проблеми з інтелектом якщо Ви сумніваєтесь в тому що США хоче нашої перемоги.

По-перше, надається зброя малого радіусу дії тому що США вигідно варити жабу ( росію ) повільно та довго. З Атакамсами ми занадто швидко переможемо в цьому конфлікті.

Щодо Лендлізу. Лендліз це не про озброєння, це в першу чергу про зменшення бюрократії та про потужніший запуск оборонних підприємств . Наразі нам надають озброєння з Президенського фонду. Ці кошти не потрібно буде повертати. За Лендліз потрібно віддавати все до останньої копійки. То що краще?

По-третє, ніхто про перемир'я не говорив, помийки Офісу президента й не тільки взяли новину котрій 2 тижні й погано її переклали. США сто разів наголошує що все що обговорюється щодо України має бути з Україною. І саме вони неодноразово казали що саме Україна має вирішувати що для них перемога й коли вести перемовини.
12.11.2022 13:18 Ответить
При лендлізу : 1) повертається після війни і лише те, що вціліло. 2) платити треба лише за те, що із вцілілого держава хоче залишити собі і по залишковій вартості. І найголовне: це озброєння вже є на складах, дофіга і коштує значно дешевше, ніж нове, яке надають зараз.
12.11.2022 20:46 Ответить
А те що передається зараз не на складах? США не може й не хоче й не буде поставляти величезну кількість техніки нам. Сама високотехнологічна техніка виробляється купу часу, плюс у США в будь-який момент може бути війна з Китаєм. Тому передача нам озброєння через союзників США та від США з Президентського фонду для нас чудовий варіант. Звісно хотілось щоб нам Хаймерси та Абрамси ешелонами відправляли по Ленд Лізу, але це так не працює в 21 столітті.
12.11.2022 21:33 Ответить
Війна США Китаєм якщо буде то на морському театрі й в повітрі. Тому вони не передали Україні жодного F-16. А от чому "Абрамси" зажали - незрозуміло.
показать весь комментарий
13.11.2022 09:14 Ответить
Набридли вже з Абрамсами, щоб вивчитись на них потрібно купу й купу часу, плюс на Абрамси черга величезна, Тайвань 20 років очікував щоб їх отримати, з якого дива їх мають нам давати? Там черга на роки в перед.

От знову же,для чого? Ми воюємо з армією натівського стандарту, чи з армією котра розконсервувала T-62? Потрібно дякувати тій допомозі що вже є і буде, а не казати що щось зажали. Ми весною не могли вірити що буде подібна допомога взагалі. Модернізовані.
13.11.2022 09:23 Ответить
потому, что ни одна война не выигрывается авиацией и флотом. Всегда, 100% войну заканчивают наземные войска - пехота, артиллерия, танкисты.
14.11.2022 02:49 Ответить
НАТО выиграли войну в Югославии без наземных сил.
14.11.2022 15:33 Ответить
ти дійсно торшки умний у тактиці та стратегії... та Недарма сформовані...
П.лять, а знаєш чому кролі сруть горошком, а корови- блінами (за вомбатів промовчу).
13.11.2022 18:48 Ответить
"вумний президент, cоросята й корисні копалини" - оце АНАЛ літика людини котра дивиться 1+1. Пи-здець каша в голові.
13.11.2022 19:20 Ответить
США ніколи не схиляли і не схиляють Україну домовлятись з окупантами. Ви черпаєте інформацію з фейків
12.11.2022 13:21 Ответить
Джейк,прекратите вот это вот,эту вот руSSoфобию, вот это вот разводить,крысы мавзолейные итак еле дышать после распада крупнейшей геополитической Катастрофы Века 🦍🦍🦍🦍,с кален вставатели уморилися...🤣🤣🤣🤣
12.11.2022 14:27 Ответить
Чому ленд-ліз не працює? Адже він мав діяти з 1 листопада!
12.11.2022 15:11 Ответить
Вы немного не понимаете разницы между бесплатной помощью и платным ленд лизом.
12.11.2022 15:50 Ответить
Щодо Лендлізу. Лендліз це не про озброєння, це в першу чергу про зменшення бюрократії та про потужніший запуск оборонних підприємств . Наразі нам надають озброєння з Президенського фонду. Ці кошти не потрібно буде повертати. За Лендліз потрібно віддавати все до останньої копійки. То що краще?
12.11.2022 15:53 Ответить
Дурень. Не пиши чого ге знаєшь.
12.11.2022 20:47 Ответить
Дурень! За лендлізу треба віддати лише те, що залишилось цілим після війни. А якщо схочешь щось залишити собі, тоді сплатити по остаточний вартості.
12.11.2022 21:59 Ответить
вы чем обзывать человека, взяли бы и своими глазами причитали закон, который в США назвали Лендлизом, принятый в этом году.
14.11.2022 02:51 Ответить
Щось стрьомний цей Салліван, якщо чесно.
12.11.2022 15:20 Ответить
Спасибо. Но нам уже нужно что-то для крымского моста. Он следующий
12.11.2022 15:43 Ответить
- Все, окрім лендлізу та надання наступального озброєння та літаків.
12.11.2022 16:07 Ответить
Наступательная агрессия Украины может закончится во Владивостоке...так что звыняйте Пане Залужный...пулемет я вам не дам...🤣
12.11.2022 16:15 Ответить
США лякаються давати нам танки і літаки. Оскільки зрозуміли, що народ тільки майже з одними джавелинами розгромив елітні частини "другої армії" менш, ніж за місяць - це було для них повною несподіванкою, і це налякало весь світ (бо думали, що ми такі собі маленькі мирні хоббіти). Додати ще українську лють після Бучі та Маріуполю - і вони цілком усвідомлюють, що з танками і літаками ЗСУ захопить піврасеї за 2 місяці максимум (так і зроблять доречі) і ніякі благання Зе та Байдена зупинитися їх не зупинять.
А це вже пахне ядерною війною (на яку судячи по настрію нашого суспільства нам теж насрати).
12.11.2022 22:54 Ответить
Можно поставлять танки и летаки с условием использовать их только для освобождения международно признанной территории страны.
И то, танки-летаки не самая главная проблема. Окуппантов можно успешно бить и без западных танков-летаков.
Снаряды, ракеты, ПВО, антидроны - вот что сейчас самое важное.
Боеприпасы снова заканчиваются.
ВСУ ждет снарядный голод как в мае-июле, если срочно не увеличат поставки боеприпасов.
13.11.2022 16:34 Ответить
Русские убили и покалечили столько людей, разрушили инфраструктуру, люди остались на улице без средств существования и что? после этого дарить им Крым? Нет, только полное восстановление границ Украины по состоянию 1991 г
13.11.2022 01:36 Ответить
Украіна э законним спадкоэмцем УНР.
станом на 1918 рік, згідно Брест-Литовського Мирного догорову.
13.11.2022 17:22 Ответить
Если это грамота Фили , тогда надо этого поца , кто тогда был президентом и министра МИД , привлекать к уголовной ответственности , так как это , как говорит некто Арестович, про*б государственных интересов
13.11.2022 11:03 Ответить
США осуществили старт Томагавков с наземного и воздушного подвесного контейнеров. Вот нам бы такие системы, что бы врезать по войскам плешиⓒ как следует.
13.11.2022 13:06 Ответить
Ну раз Салліван віддувається за "Всіх"...ось це прокоментує - WSJ Ukraine's Kherson Breakthrough
Russia retreats from more of the territory it seized this year.
ц - Перемога України в Херсоні є особливо своєчасною, враховуючи витоку цього тижня про те, що адміністрація Байдена !!спирається!! на президента України Володимира Зеленського в переговорах з росіянами. Такі повідомлення свідчать про слабкість Заходу, незважаючи на силу, яку українці продемонстрували на полі бою. Вони також зміцнюють сподівання Володимира Путіна на те, що він зможе пережити підтримку Заходу. Ключове слово -!!спирається!! Це вже який раз "по граблях", Мінську-1.2,3 мало?!! Те що відбувається на фронтах в Україні має значення на процеси на росії...ставки ДУЖЕ великі.

Дуже хочется "бачити" Рамштайн-7 в новій якості...бо це може вплинути на ситуацію вже США.
13.11.2022 16:24 Ответить
восстановление Украины в границах января 2013 года.
и никаких гвоздей.
13.11.2022 16:28 Ответить
1991 року. Бо Ви певно забули про о.Тузла
13.11.2022 20:35 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ВСЁ НАГРАБЛЕННОЕ С УКРАИНЫ !!!
06.03.2023 17:09 Ответить
Эта сволочь пропутлеровская и есть проблема по которой Украине не дают танки и дальнобойные ракеты. СВОЛОЧЬ Салливан блокирует поставки и ставит палки в колеса.
14.11.2022 02:17 Ответить
ПРИХОДЬ !!!
06.03.2023 17:05 Ответить
 
 