США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан
США продолжат прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружение для участия в боевых столкновениях.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.
Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу, где он примет участие в саммитах США-АСЕАН и стран Восточной Азии, и в Индонезию, где состоится саммит G20.
Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.
Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенные ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.
В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. В целом с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму свыше $19,3 млрд.
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
P.S.: декілька десятків ATACMS дуже зміцнили би позицію
По-перше, надається зброя малого радіусу дії тому що США вигідно варити жабу ( росію ) повільно та довго. З Атакамсами ми занадто швидко переможемо в цьому конфлікті.
Щодо Лендлізу. Лендліз це не про озброєння, це в першу чергу про зменшення бюрократії та про потужніший запуск оборонних підприємств . Наразі нам надають озброєння з Президенського фонду. Ці кошти не потрібно буде повертати. За Лендліз потрібно віддавати все до останньої копійки. То що краще?
По-третє, ніхто про перемир'я не говорив, помийки Офісу президента й не тільки взяли новину котрій 2 тижні й погано її переклали. США сто разів наголошує що все що обговорюється щодо України має бути з Україною. І саме вони неодноразово казали що саме Україна має вирішувати що для них перемога й коли вести перемовини.
От знову же,для чого? Ми воюємо з армією натівського стандарту, чи з армією котра розконсервувала T-62? Потрібно дякувати тій допомозі що вже є і буде, а не казати що щось зажали. Ми весною не могли вірити що буде подібна допомога взагалі. Модернізовані.
П.лять, а знаєш чому кролі сруть горошком, а корови- блінами (за вомбатів промовчу).
А це вже пахне ядерною війною (на яку судячи по настрію нашого суспільства нам теж насрати).
И то, танки-летаки не самая главная проблема. Окуппантов можно успешно бить и без западных танков-летаков.
Снаряды, ракеты, ПВО, антидроны - вот что сейчас самое важное.
Боеприпасы снова заканчиваются.
ВСУ ждет снарядный голод как в мае-июле, если срочно не увеличат поставки боеприпасов.
станом на 1918 рік, згідно Брест-Литовського Мирного догорову.
Russia retreats from more of the territory it seized this year.
ц - Перемога України в Херсоні є особливо своєчасною, враховуючи витоку цього тижня про те, що адміністрація Байдена !!спирається!! на президента України Володимира Зеленського в переговорах з росіянами. Такі повідомлення свідчать про слабкість Заходу, незважаючи на силу, яку українці продемонстрували на полі бою. Вони також зміцнюють сподівання Володимира Путіна на те, що він зможе пережити підтримку Заходу. Ключове слово -!!спирається!! Це вже який раз "по граблях", Мінську-1.2,3 мало?!! Те що відбувається на фронтах в Україні має значення на процеси на росії...ставки ДУЖЕ великі.
Дуже хочется "бачити" Рамштайн-7 в новій якості...бо це може вплинути на ситуацію вже США.
и никаких гвоздей.