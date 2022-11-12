США будут делать все, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась, - Салливан

США продолжат прилагать усилия к тому, чтобы Украина имела вооружение для участия в боевых столкновениях.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

Салливан сопровождает президента Джо Байдена в ходе визитов в Камбоджу, где он примет участие в саммитах США-АСЕАН и стран Восточной Азии, и в Индонезию, где состоится саммит G20.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенные ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. В целом с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму свыше $19,3 млрд.