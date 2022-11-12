США робитимуть все, щоб позиція України на полях битв зміцнювалася, - Салліван

США продовжать докладати зусиль до того, щоб Україна мала озброєння для участі в бойових сутичках.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полях битв зміцнювалася", - сказав він журналістам на борту президентського літака.

Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі, де він візьме участь у самітах США-АСЕАН та країн Східної Азії, та до Індонезії, де відбудеться саміт G20.

Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував на доручення президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $400 млн.

Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger, оснащені ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.

У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м із серпня 2021 року. Загалом від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.