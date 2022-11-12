США робитимуть все, щоб позиція України на полях битв зміцнювалася, - Салліван
США продовжать докладати зусиль до того, щоб Україна мала озброєння для участі в бойових сутичках.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полях битв зміцнювалася", - сказав він журналістам на борту президентського літака.
Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі, де він візьме участь у самітах США-АСЕАН та країн Східної Азії, та до Індонезії, де відбудеться саміт G20.
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкціонував на доручення президента виділення Україні нової партії озброєнь на суму $400 млн.
Пентагон інформував, що будуть поставлені ракети для зенітного комплексу Hawk, чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger, оснащені ракетами Stinger, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, спорядження для холодної погоди та інше військове обладнання.
У пресрелізі американського Міноборони зазначалося, що новий пакет допомоги США Україні став 25-м із серпня 2021 року. Загалом від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Києву військову допомогу на суму понад $19,3 млрд.
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
P.S.: декілька десятків ATACMS дуже зміцнили би позицію
По-перше, надається зброя малого радіусу дії тому що США вигідно варити жабу ( росію ) повільно та довго. З Атакамсами ми занадто швидко переможемо в цьому конфлікті.
Щодо Лендлізу. Лендліз це не про озброєння, це в першу чергу про зменшення бюрократії та про потужніший запуск оборонних підприємств . Наразі нам надають озброєння з Президенського фонду. Ці кошти не потрібно буде повертати. За Лендліз потрібно віддавати все до останньої копійки. То що краще?
По-третє, ніхто про перемир'я не говорив, помийки Офісу президента й не тільки взяли новину котрій 2 тижні й погано її переклали. США сто разів наголошує що все що обговорюється щодо України має бути з Україною. І саме вони неодноразово казали що саме Україна має вирішувати що для них перемога й коли вести перемовини.
От знову же,для чого? Ми воюємо з армією натівського стандарту, чи з армією котра розконсервувала T-62? Потрібно дякувати тій допомозі що вже є і буде, а не казати що щось зажали. Ми весною не могли вірити що буде подібна допомога взагалі. Модернізовані.
П.лять, а знаєш чому кролі сруть горошком, а корови- блінами (за вомбатів промовчу).
А це вже пахне ядерною війною (на яку судячи по настрію нашого суспільства нам теж насрати).
И то, танки-летаки не самая главная проблема. Окуппантов можно успешно бить и без западных танков-летаков.
Снаряды, ракеты, ПВО, антидроны - вот что сейчас самое важное.
Боеприпасы снова заканчиваются.
ВСУ ждет снарядный голод как в мае-июле, если срочно не увеличат поставки боеприпасов.
станом на 1918 рік, згідно Брест-Литовського Мирного догорову.
Russia retreats from more of the territory it seized this year.
ц - Перемога України в Херсоні є особливо своєчасною, враховуючи витоку цього тижня про те, що адміністрація Байдена !!спирається!! на президента України Володимира Зеленського в переговорах з росіянами. Такі повідомлення свідчать про слабкість Заходу, незважаючи на силу, яку українці продемонстрували на полі бою. Вони також зміцнюють сподівання Володимира Путіна на те, що він зможе пережити підтримку Заходу. Ключове слово -!!спирається!! Це вже який раз "по граблях", Мінську-1.2,3 мало?!! Те що відбувається на фронтах в Україні має значення на процеси на росії...ставки ДУЖЕ великі.
Дуже хочется "бачити" Рамштайн-7 в новій якості...бо це може вплинути на ситуацію вже США.
