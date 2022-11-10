Польша купила и передала Украине еще 1570 терминалов Starlink, - Минцифры
Правительство Польши купило и передало Украине еще 1570 терминалов Starlink.
Правительство Польши купило и передало Украине еще 1570 терминалов Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры", - сказал министр.
Где разместят новые терминалы Starlink:
- в специально созданных публичных точках WI-FI в связи с регулярным отключением света и исчезновением связи у многих украинцев;
- в гражданских администрациях на деоккупированных территориях;
- на объектах "Укрзализныци", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.
С начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши. "Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи", – сообщил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а может уже и наши булками пошевелят...и хоть что-то сами сделают???
только требовать от поляков еще и оплаты за услуги - ну совсем уж неблагодарно и не красиво...
да и наше жучье куда-то ж материальную помощь от европейских спонсоров... ныкают...шо ли?
(вибачте що коротко!)
щиро дякуємо!!!