Польша купила и передала Украине еще 1570 терминалов Starlink, - Минцифры

Правительство Польши купило и передало Украине еще 1570 терминалов Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры", - сказал министр.

Где разместят новые терминалы Starlink:

в специально созданных публичных точках WI-FI в связи с регулярным отключением света и исчезновением связи у многих украинцев;

в гражданских администрациях на деоккупированных территориях;

на объектах "Укрзализныци", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

С начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши. "Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи", – сообщил министр.

