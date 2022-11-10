РУС
Польша купила и передала Украине еще 1570 терминалов Starlink, - Минцифры

Правительство Польши купило и передало Украине еще 1570 терминалов Starlink.

Правительство Польши купило и передало Украине еще 1570 терминалов Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов есть проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает, в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры", - сказал министр.

Где разместят новые терминалы Starlink:

  • в специально созданных публичных точках WI-FI в связи с регулярным отключением света и исчезновением связи у многих украинцев;
  • в гражданских администрациях на деоккупированных территориях;
  • на объектах "Укрзализныци", чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь и интернет.

С начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч при поддержке правительства Польши. "Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи", – сообщил министр.

Смотрите также: В ряде областей Украины зафиксированы проблемы с доступом к интернету вследствие ракетных обстрелов России. ФОТО

+30
Дякуемо Польщі ‼️‼️‼️
10.11.2022 20:39 Ответить
+24
Thank you, Poland!
10.11.2022 20:41 Ответить
+18
10.11.2022 20:44 Ответить
Дякуемо Польщі ‼️‼️‼️
10.11.2022 20:39 Ответить
Thank you, Poland!
10.11.2022 20:41 Ответить
Гххммм....а ATACMS у Польши нигде не завалялись, случайно?
10.11.2022 20:41 Ответить
Даже если бы завалялись, нужно было бы с США согласовывать их передачу. А там вряд ли дадут добро.....по неизвестным политическим причинам.
10.11.2022 20:50 Ответить
По дуже відомим політичним, не шкурним, причинам
10.11.2022 21:23 Ответить
Ось це і є справжні друзі...
10.11.2022 20:42 Ответить
Вони нам не друзi. Вони нам Брати !
10.11.2022 20:54 Ответить
10.11.2022 20:44 Ответить
Ми це маємо пам'ятати завжди!
10.11.2022 20:45 Ответить
Ага. Ти наступних виборах чергового шута вибереш
10.11.2022 20:51 Ответить
Добродію, а хіба Ви балотуватиметеся?
10.11.2022 20:57 Ответить
10.11.2022 21:36 Ответить
А не шуты баллотироваться будут? Неужто не найдется 1-го честного и порядочного человека, который уничтожит коррупцию?
10.11.2022 21:01 Ответить
Такого навіть не допустять до виборів в Україні.
11.11.2022 00:03 Ответить
Приклоняю коліно перед вами, шановні Друзі!!!!
10.11.2022 20:47 Ответить
Лишь бы Польша потом оплачивала абонплату этих терминалов. А то без оплаты они работать не будут.
10.11.2022 20:48 Ответить
ну вот...как мёд так чтоб и ложка !!!
а может уже и наши булками пошевелят...и хоть что-то сами сделают???
10.11.2022 20:53 Ответить
Вася, да я разве против, чтоб что то делали, должностные лица Украины. Но читая как волонтеры собирают по копейкам, на амуницию для бойцов, задаюсь вопросом, что же делает минобороны и минфин.
10.11.2022 20:56 Ответить
та я и не в укор Вам... Вы как раз правильно сказали - без оплаты они работать не будут...
только требовать от поляков еще и оплаты за услуги - ну совсем уж неблагодарно и не красиво...
да и наше жучье куда-то ж материальную помощь от европейских спонсоров... ныкают...шо ли?
10.11.2022 21:02 Ответить
А особенно мне понравилась фитнесс тренер на миллиард, которая за то что спит с нужным чиновником, получает миллиарды на асфальт.
10.11.2022 20:58 Ответить
Так може ти ще хотів би, щоб вареники самі в рот скакали?
10.11.2022 20:53 Ответить
Ну,''подсуєтісь'', ''доброжелатель''
10.11.2022 21:25 Ответить
Польщі не треба пояснювати, що таке ******** собіратєль зємєль
10.11.2022 20:50 Ответить
Дякуємо нашим справжнім друзям полякам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
10.11.2022 20:51 Ответить
Вот кто БРАТЬЯ! а не параша!
10.11.2022 20:53 Ответить
дякуємо...
(вибачте що коротко!)
щиро дякуємо!!!
10.11.2022 20:54 Ответить
Щира подяка друзям-полякам, низький уклін Вам за допомогу.
10.11.2022 20:55 Ответить
staramy się
10.11.2022 20:56 Ответить
министр цифровой трансформации, превращайся в оффис цифротрансов
10.11.2022 20:55 Ответить
Щиро Дякуемо!
10.11.2022 21:38 Ответить
Вот это круто ! Дякуємо !!!
11.11.2022 06:21 Ответить
 
 