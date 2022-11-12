УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8073 відвідувача онлайн
Новини Війна
870 2

Окупанти до самого ранку обстрілювали українське прикордоння, - Держприкордонслужба

чернігівщина

До самого ранку ворог продовжував обстріли українського прикордоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Під вогнем ствольної та реактивної артилерій опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Середино-Будська громада Сумщини. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни зранку обстріляли Сумщину з РСЗВ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6345) Сумська область (4162) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А прикордоння могло б у відповідь обстрілювати московитів ,щоб їм теж добре було. Але цього не сталося нажаль.
показати весь коментар
12.11.2022 11:23 Відповісти
А у відповідь ввалити, слабо?
показати весь коментар
12.11.2022 12:46 Відповісти
 
 