Окупанти до самого ранку обстрілювали українське прикордоння, - Держприкордонслужба
До самого ранку ворог продовжував обстріли українського прикордоння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Під вогнем ствольної та реактивної артилерій опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Середино-Будська громада Сумщини. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
