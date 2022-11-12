Окупанти до самого ранку обстрілювали українське прикордоння, - Держприкордонслужба

До самого ранку ворог продовжував обстріли українського прикордоння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Під вогнем ствольної та реактивної артилерій опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Середино-Будська громада Сумщини. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

