Поліція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні, - Клименко

херсон

Близько 200 поліцейських працюють на території Херсону. У місті та навколо нього виставлені блок-пости.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поліція продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону.

Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", - зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції заклика громадян, які виїхали з Херсону, не поспішати повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Нацполіція (15437) Херсон (3570) Клименко Ігор (518)
Бережи ВАС БОЖЕ, хлопці й дівчата.
12.11.2022 15:12 Відповісти
"Щоб шаблі не брали, кулі обминали голівоньки (в)наші..."
13.11.2022 10:34 Відповісти
Тарас Чорновіл: "За героїзмом ЗСУ та таким неймовірно вмілим звільненням міста й розгромом цілої армії на правобережжі ми якось забули про одну закономірність. Люди скандують: "Слава ЗСУ!", але збройні сили, виконавши завдання, з міста відійдуть, а в місто входять сили ночі... Тобто, підручні Зеленського. І навіть не зовсім та не тільки його. Херсонську область ще давніше віддали правій руці та особливо довіреній особі Азарова Ярославу Янушевичу. Один із стовпів того режиму, душитель економічних та підприємницьких свобод, люстрована особа, нафталіновий викидень минулого. Ви ж пригадуєте цього "юного брєжнєва".
Чи на це заслуговують місто й область, які стільки натерпілися горя?"
******
Об'єктивка від ворога: " С апреля 1996 года работал в органах государственной налоговой службы в должностях от налогового инспектора до директора департамента.
С апреля 2003 по март 2014 года занимал руководящие должности в центральных органах исполнительной власти: заместитель Председателя Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины, заместитель Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины, заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины, заместитель Начальника налоговой милиции , заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины, заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины."
13.11.2022 10:50 Відповісти
 
 