Поліція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні, - Клименко
Близько 200 поліцейських працюють на території Херсону. У місті та навколо нього виставлені блок-пости.
Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поліція продовжує фіксувати злочини російських окупантів.
"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону.
Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", - зазначив Клименко.
Очільник Нацполіції заклика громадян, які виїхали з Херсону, не поспішати повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.
