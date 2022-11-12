Поліція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні, - Клименко

Близько 200 поліцейських працюють на території Херсону. У місті та навколо нього виставлені блок-пости.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поліція продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

"Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсону.



Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям", - зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції заклика громадян, які виїхали з Херсону, не поспішати повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Також дивіться: Патрульна поліція повертається до визволеного Херсону. ВIДЕО