Патрульна поліція повертається до визволеного Херсону. ВIДЕО

11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. 12 листопада до міста повертається Нацполіція. Попереду багато роботи, адже росіяни залишили після себе страшенний гармидер.

Проєкт "Український Свідок" опублікував кадри з деокупованого Херсону, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області заїжджав у місто з боку Чорнобаївки.

"Тут були фугаси, все було заміновано. Але тепер можна заїжджати", - розповів поліцейський з позивним Семпай.

Представників Нацполіції вітають місцеві жителі, які плачуть від радості: вони чекали, доки український прапор знову буде майоріти над містом. Поліцейські деблокують будівлю управління Нацполіції, зриваючи з нього напис "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Росіяни залишили в місті чимало графіті зі своєю символікою, розбиті машини та деінде триколорні ганчірки. Одна з місцевих жительок розповідає, що окупанти буквально вчора пограбували її магазин. Тепер Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

