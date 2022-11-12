УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9009 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 759 34

Патрульна поліція повертається до визволеного Херсону. ВIДЕО

11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. 12 листопада до міста повертається Нацполіція. Попереду багато роботи, адже росіяни залишили після себе страшенний гармидер.

Проєкт "Український Свідок" опублікував кадри з деокупованого Херсону, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області заїжджав у місто з боку Чорнобаївки.

"Тут були фугаси, все було заміновано. Але тепер можна заїжджати", - розповів поліцейський з позивним Семпай.

Представників Нацполіції вітають місцеві жителі, які плачуть від радості: вони чекали, доки український прапор знову буде майоріти над містом. Поліцейські деблокують будівлю управління Нацполіції, зриваючи з нього напис "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Росіяни залишили в місті чимало графіті зі своєю символікою, розбиті машини та деінде триколорні ганчірки. Одна з місцевих жительок розповідає, що окупанти буквально вчора пограбували її магазин. Тепер Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

Також дивіться: Плакали та дякували за визволення: На околицях Херсону місцеві радіють деокупації міста. ВIДЕО

Автор: 

визволення (569) Нацполіція (15438) Херсон (3570) патрульна поліція (1447) деокупація (951)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Роботи буде валом - з Богом хлопці!
показати весь коментар
12.11.2022 14:10 Відповісти
+18
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
+16
А чого втікли ?
Тероборона загинула....кинули їх
показати весь коментар
12.11.2022 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роботи буде валом - з Богом хлопці!
показати весь коментар
12.11.2022 14:10 Відповісти
Надо привлекать местных. Они постоянно помогали и разведке и действовали самостоятельно. Освобожденная Херсонщина это не только территория, но и люди!
показати весь коментар
12.11.2022 14:22 Відповісти
А чого втікли ?
Тероборона загинула....кинули їх
показати весь коментар
12.11.2022 14:12 Відповісти
Дивне запитання, чого втекли
показати весь коментар
12.11.2022 15:36 Відповісти
і поховання вже час починати шукати. За 8 місяців тисячі загиблих та зниклих безвісти не сховаєш.
показати весь коментар
12.11.2022 14:17 Відповісти
РюSSkие, самый неорганизованный и безалаберный народец уродец в мире

.., кажись Карл Маркс,19 век 🦍🦍🦍🤣👍💯
показати весь коментар
12.11.2022 14:19 Відповісти
А исчо они смелые)))
показати весь коментар
12.11.2022 14:24 Відповісти
вони тільки з беззбройними громадянами хоробрі,а коли прийшла армія орків,то мусорня перша бігла і їм все одно було на захист громадян.
показати весь коментар
12.11.2022 17:26 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
12.11.2022 14:20 Відповісти
На скільки було би простіше...почув русскій язик -хапай!
показати весь коментар
12.11.2022 14:48 Відповісти
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
показати весь коментар
12.11.2022 14:52 Відповісти
Ще на початку вторгнення херсонці говорили, що з міста в екстренному порядку перші втікали судді, прокурори, сбушники, менти, всі посадовці, вивезли з міста всю зброю. Тепер повертаються на теплі місця
показати весь коментар
12.11.2022 15:34 Відповісти
Залишилася дрібничка: поліції завжди бути людьми. Залишити в минулому свою совкову сутність, а служити людям -- платникам податків.
показати весь коментар
12.11.2022 14:56 Відповісти
панять і прастіть
показати весь коментар
12.11.2022 15:39 Відповісти
Краще б повернулись тихенько і непомітно робили свою роботу, а то якось гидко читати бравурні заяви, що боязуги, які покинули оборонців міста і втекли або навіть зрадили, будуть тепер підозріло перевіряти всіх, хто пережив окупацію, на колабораціонізм.
показати весь коментар
12.11.2022 15:06 Відповісти
Не було чутно щоб розслідування завершилось - хто здав Херсон. Не зрозуміло, як вони можуть туди повертатися? Уже встановлено чи це було звичайне дизертирство, чи зрада? Все ж таки перед заходом кацапні всю зброю з міста вивезли.
показати весь коментар
12.11.2022 15:43 Відповісти
Ви вважаєте що персонажі і продюсери єдиного марафону зацікавлені в такому розслідуваанні? Ви будете розчаровані. До гадалки можете не ходити.
показати весь коментар
13.11.2022 01:23 Відповісти
Не вважаю
показати весь коментар
13.11.2022 02:19 Відповісти
Злочинці чи підозрювані у дизертирстві або держзраді не можуть займати державні посади
показати весь коментар
13.11.2022 11:54 Відповісти
Менти могли б не поспішати !
показати весь коментар
12.11.2022 15:10 Відповісти
А менты нам не кенты!!!
показати весь коментар
12.11.2022 15:41 Відповісти
Про усіх Херсонських поліціянтів нічого не можу сказати ,але ті ,що вийшли із Херсону у перші дні війни до Миколаєва ,завзято боронили його з нашими патрульками ,особливо в районі Кульбакінського аеродрому .
показати весь коментар
12.11.2022 15:42 Відповісти
Треба відділити "генералітет" від польової роботи копів з птрк та автоматом.
показати весь коментар
13.11.2022 17:08 Відповісти
удут разминировать город, ловить переодетых россиян,"

Почему-то захотелось добавить, - ловить и вешать...
показати весь коментар
12.11.2022 16:10 Відповісти
вони ж перші втікали🤣яка ж ця мусорня бридка.
показати весь коментар
12.11.2022 17:23 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 18:35 Відповісти
Так це звичайний дідусь з села приховав. А, якшо взяти поліціянтів, наприклад з маріуполят то вони всі перейшли на бік рашістів ще тоді, коли Азовці стояли на смерть у заводі. Як сбу було виведено з Маріуполя, залишилось тіка два співробітника. Все треба розформувати - всі училіща копів, виші сбу...
показати весь коментар
13.11.2022 17:20 Відповісти
усі мусора що втекли за ковальовим повинні послідувати негайно - думаю херсонці не пробачать...
показати весь коментар
12.11.2022 19:54 Відповісти
СКА. Як лехко було здавати Херсон і як тяжко його повертати, відбудовувати, розміновувати,
повертати до норм життя.
показати весь коментар
12.11.2022 21:09 Відповісти
І що, в нас парокурори Є, чи тільки зелені вівці?
показати весь коментар
13.11.2022 00:14 Відповісти
То зелені чабани, більщість вівць вже мабуть змінили колір.
показати весь коментар
13.11.2022 00:18 Відповісти
Хтось там мріяв що після війни щось зміниться- ось вам.
показати весь коментар
12.11.2022 23:33 Відповісти
А чому в перших рядах не видно гр. Авакяна? Ніби мус був реклямувати реформу поліції- а десь зник?... Агов Авакян, ап чому серед поліцаїв такий високий процент зрадників? Чи то не до тебе питання?
показати весь коментар
13.11.2022 00:06 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 00:21 Відповісти
 
 