Патрульная полиция возвращается в освобожденный Херсон. ВИДЕО

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. 12 ноября в город возвращается Нацполиция. Впереди много работы, ведь россияне оставили после себя страшный погром.

Проект "Український Свідок" опубликовал кадры из деоккупированного Херсона, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение ТОР Управление полиции Херсонской области заехало в город со стороны Чернобаевки.

"Здесь были фугасы, все было заминировано. Но теперь можно заезжать", - рассказал полицейский с позывным Сэмпай.

Представителей Нацполиции приветствуют местные жители, плачущие от радости: они ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом. Полицейские деблокируют здание управления Нацполиции, срывая надпись надпись "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где трехцветные тряпки. Одна из местных жительниц рассказывает, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин. Теперь Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

освобождение (570) Нацполиция (16714) Херсон (3023) патрульная полиция (1817) деоккупация (848)
Топ комментарии
+25
Роботи буде валом - з Богом хлопці!
12.11.2022 14:10 Ответить
+18
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
12.11.2022 14:52 Ответить
+16
А чого втікли ?
Тероборона загинула....кинули їх
12.11.2022 14:12 Ответить
Роботи буде валом - з Богом хлопці!
12.11.2022 14:10 Ответить
Надо привлекать местных. Они постоянно помогали и разведке и действовали самостоятельно. Освобожденная Херсонщина это не только территория, но и люди!
12.11.2022 14:22 Ответить
А чого втікли ?
Тероборона загинула....кинули їх
12.11.2022 14:12 Ответить
Дивне запитання, чого втекли
12.11.2022 15:36 Ответить
і поховання вже час починати шукати. За 8 місяців тисячі загиблих та зниклих безвісти не сховаєш.
12.11.2022 14:17 Ответить
РюSSkие, самый неорганизованный и безалаберный народец уродец в мире

.., кажись Карл Маркс,19 век 🦍🦍🦍🤣👍💯
12.11.2022 14:19 Ответить
А исчо они смелые)))
12.11.2022 14:24 Ответить
вони тільки з беззбройними громадянами хоробрі,а коли прийшла армія орків,то мусорня перша бігла і їм все одно було на захист громадян.
показать весь комментарий
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
12.11.2022 14:20 Ответить
На скільки було би простіше...почув русскій язик -хапай!
12.11.2022 14:48 Ответить
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
12.11.2022 14:52 Ответить
Ще на початку вторгнення херсонці говорили, що з міста в екстренному порядку перші втікали судді, прокурори, сбушники, менти, всі посадовці, вивезли з міста всю зброю. Тепер повертаються на теплі місця
12.11.2022 15:34 Ответить
Залишилася дрібничка: поліції завжди бути людьми. Залишити в минулому свою совкову сутність, а служити людям -- платникам податків.
12.11.2022 14:56 Ответить
панять і прастіть
12.11.2022 15:39 Ответить
Краще б повернулись тихенько і непомітно робили свою роботу, а то якось гидко читати бравурні заяви, що боязуги, які покинули оборонців міста і втекли або навіть зрадили, будуть тепер підозріло перевіряти всіх, хто пережив окупацію, на колабораціонізм.
12.11.2022 15:06 Ответить
Не було чутно щоб розслідування завершилось - хто здав Херсон. Не зрозуміло, як вони можуть туди повертатися? Уже встановлено чи це було звичайне дизертирство, чи зрада? Все ж таки перед заходом кацапні всю зброю з міста вивезли.
12.11.2022 15:43 Ответить
Ви вважаєте що персонажі і продюсери єдиного марафону зацікавлені в такому розслідуваанні? Ви будете розчаровані. До гадалки можете не ходити.
13.11.2022 01:23 Ответить
Не вважаю
13.11.2022 02:19 Ответить
Злочинці чи підозрювані у дизертирстві або держзраді не можуть займати державні посади
13.11.2022 11:54 Ответить
Менти могли б не поспішати !
12.11.2022 15:10 Ответить
А менты нам не кенты!!!
12.11.2022 15:41 Ответить
Про усіх Херсонських поліціянтів нічого не можу сказати ,але ті ,що вийшли із Херсону у перші дні війни до Миколаєва ,завзято боронили його з нашими патрульками ,особливо в районі Кульбакінського аеродрому .
12.11.2022 15:42 Ответить
Треба відділити "генералітет" від польової роботи копів з птрк та автоматом.
13.11.2022 17:08 Ответить
удут разминировать город, ловить переодетых россиян,"

Почему-то захотелось добавить, - ловить и вешать...
12.11.2022 16:10 Ответить
вони ж перші втікали🤣яка ж ця мусорня бридка.
12.11.2022 17:23 Ответить
12.11.2022 18:35 Ответить
Так це звичайний дідусь з села приховав. А, якшо взяти поліціянтів, наприклад з маріуполят то вони всі перейшли на бік рашістів ще тоді, коли Азовці стояли на смерть у заводі. Як сбу було виведено з Маріуполя, залишилось тіка два співробітника. Все треба розформувати - всі училіща копів, виші сбу...
13.11.2022 17:20 Ответить
усі мусора що втекли за ковальовим повинні послідувати негайно - думаю херсонці не пробачать...
12.11.2022 19:54 Ответить
СКА. Як лехко було здавати Херсон і як тяжко його повертати, відбудовувати, розміновувати,
повертати до норм життя.
12.11.2022 21:09 Ответить
І що, в нас парокурори Є, чи тільки зелені вівці?
13.11.2022 00:14 Ответить
То зелені чабани, більщість вівць вже мабуть змінили колір.
13.11.2022 00:18 Ответить
Хтось там мріяв що після війни щось зміниться- ось вам.
12.11.2022 23:33 Ответить
А чому в перших рядах не видно гр. Авакяна? Ніби мус був реклямувати реформу поліції- а десь зник?... Агов Авакян, ап чому серед поліцаїв такий високий процент зрадників? Чи то не до тебе питання?
13.11.2022 00:06 Ответить
13.11.2022 00:21 Ответить
 
 