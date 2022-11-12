Патрульная полиция возвращается в освобожденный Херсон. ВИДЕО

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. 12 ноября в город возвращается Нацполиция. Впереди много работы, ведь россияне оставили после себя страшный погром.

Проект "Український Свідок" опубликовал кадры из деоккупированного Херсона, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение ТОР Управление полиции Херсонской области заехало в город со стороны Чернобаевки.

"Здесь были фугасы, все было заминировано. Но теперь можно заезжать", - рассказал полицейский с позывным Сэмпай.

Представителей Нацполиции приветствуют местные жители, плачущие от радости: они ждали, пока украинский флаг снова будет развеваться над городом. Полицейские деблокируют здание управления Нацполиции, срывая надпись надпись "Управление ГИБДД в Херсонской области".

Россияне оставили в городе немало граффити со своей символикой, разбитые машины и кое-где трехцветные тряпки. Одна из местных жительниц рассказывает, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин. Теперь Нацполиция и военные будут проводить фильтрационные мероприятия. В частности, будут разминировать город, ловить переодетых россиян, которые не успели убежать, и возвращать город к нормальной жизни.

